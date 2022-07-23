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林志穎6歲兒熱愛卡丁車　第1次上場就狂飆59圈

▲林志穎的6歲兒子Jenson和他一樣都非常喜歡賽車。（圖／林志穎 IG）
▲林志穎的6歲兒子Jenson和他一樣都非常喜歡賽車。（圖／林志穎 IG）

實習記者高家容/綜合報導

2022-07-23 11:38:042022-07-23 11:39:43

藝人林志穎昨天（22日）上午在桃園發生自撞分隔島的嚴重車禍，當時林志穎車上還載著6歲兒子Jenson，幸好熱心民眾及時將兩位拉出車外，才沒有造成更嚴重的傷勢。林志穎熱愛賽車是大家眾所皆知的事，而當時在車上的6歲兒子Jenson也是林志穎三個兒子中最熱愛賽車的一位。

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▲林志穎兒子小小年紀就對賽車情有獨鍾，也非常有天分。（圖／陳若儀 IG）
▲林志穎兒子小小年紀就對賽車情有獨鍾，也非常有天分。（圖／陳若儀 IG）
林志穎的兒子Jenson熱愛賽車程度，透過林志穎和老婆陳若儀的社群平台上分享可知道，雖然他只有6歲的年紀，但在賽車場上的熱血程度和大人相比也是沒有差很多。陳若儀前陣子在IG上透露Jenson即便耳朵受傷，還是堅持全副武裝的到賽車場上練車，就連媽媽勸退他，他還是依然堅持，讓陳若儀大嘆：「真是個熱血男孩兒」。

林志穎也常常在社群平台上更新和兒子一同練車、看比賽的動態，他還曾透露Jenson第一次玩卡丁車就飆了59圈，熱血的兒子甚至連輪胎都沒變熱，就想超車別人，一度還不慎打滑撞上牆壁，讓他嚇了一大跳。而從這些照片、影片互動中也可以感受出兒子Jenson和他一樣非常熱愛賽車。

▲林志穎和陳若儀有三個兒子，Jenson和爸爸一樣對賽車很有熱情。（圖／陳若儀 IG）
▲林志穎和陳若儀有三個兒子，Jenson和爸爸一樣對賽車很有熱情。（圖／陳若儀 IG）
林志穎昨天駕駛特斯拉電動車發生意外，車子也被熊熊烈火吞噬，所幸及時從車內脫困，否則後果不堪設想。昨天下午家屬和經紀人也開記者會說明，林志穎發生意外後身體有多處骨折，但目前傷勢情況穩定，謝謝大眾和粉絲的關心。

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