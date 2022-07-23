銷日鳳梨被低價銷售？農委會：為零星個案 籲勿轉傳舊照
針對近日社群媒體再度流傳台灣鳳梨在日本以每顆100日圓銷售的照片，農委會表示，該張照片是自今（2022）年5月初起在台日社群媒體流傳，外傳台灣銷日鳳梨因為受到疫情影響海運時間，導致儲架銷售壽命縮短，少數日本通路業者因而採取低價銷售情形，農委會表示已積極採取相關措施，並由駐日相關單位派員進行抽查監控，自4月下旬起即僅剩零星個案，整體品質與低價銷售問題均已獲得改善，呼籲國人勿再轉傳該張舊照片，以免影響台灣鳳梨形象。
農委會指出，受到新冠肺炎疫情影響，今年我國鳳梨海運抵達日本時間較以往多3到7天，加上到港後薰蒸比例提高，影響部分果品到貨品質與儲架銷售壽命。為提高貨架週轉率及刺激買氣，少數日本零售通路辦理限時限量低價促銷活動，對此，農委會除在國內積極改善田間管理與包裝場處理作業外，並於4月1日函請外銷業者轉知日本進口商及通路業者，倘外銷鳳梨在日本通路零售價「每公斤低於300日圓(含稅)」，該會將不予提供海外拓銷獎勵補助，以遏止削價競爭，或因有品質疑慮仍低價上架銷售，影響台灣鳳梨形象與聲譽。
農委會強調，統計今年至7月21日止，我國鳳梨外銷日本數量已達18,351公噸，較去年同期成長4.3%；而今年台灣鳳梨在日本整體售價區間為每顆300到800日圓，最高售價高達每顆1,280日圓，在日本超商以截切商品銷售也有不錯成績，顯示日本消費者仍非常喜愛香甜美味的臺灣金鑽鳳梨。
目前國內鳳梨產季已近尾聲，未來農委會將持續強化田間病蟲害管理及採後處理技術，加強棧板作業及確保全程冷鏈運輸，並期盼海運航程能夠逐漸恢復正常，以確保外銷果品到貨品質，同時也將發展截切與冷凍鳳梨產品，以因應日本等主力外銷市場的消費需求，擴大鳳梨出口，穩定國內產銷與確保農民收益。