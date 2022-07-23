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放假熱爆去哪玩？網推「全台10大夜景」：美到心裡好感動

▲周末白天高溫讓人受不了，民眾改在晚上外出活動，網路調查全台10大夜景排行，圖為豐原公老坪觀景台。（圖／觀旅局提供）
▲周末白天高溫讓人受不了，民眾改在晚上外出活動，網路調查全台10大夜景排行，圖為豐原公老坪觀景台。（圖／觀旅局提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-07-23 15:00:00

熱到受不了的周末假日，艷陽高照的白天讓人不想踏出門，不少人喜歡在夏天晚上活動，閒暇無事的夜晚該去哪裡晃晃？《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》，追蹤近一年內「夜景」話題的網路聲量表現，公布網友討論最熱烈的全台10大夜景排行。

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觀察網友對夜景的相關討論，可以發現台北陽明山的聲量最高，被喻為台北人後山的陽明山，不僅是假日休閒的去處之一，夜間絕美景色更讓許多學生、情侶們如癡如醉，網友分享：「以前大學都戴女友去陽明山看夜景約會」、「老公追我時，帶我到陽明山賞夜景」，上陽明山看夜景無疑是許多人的青春回憶。

▲網友熱議全台10大夜景排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）
▲網友熱議全台10大夜景排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）
位於台中的望高寮公園也備受關注，曾被喻為是「台版函館」，有180度觀景平台提供絕佳視野，足以俯瞰全台中天際線，將高樓大廈、東側群峰美景盡收眼底，相當令人驚艷。網友大推：「早聽說望高寮視野很棒，終於有機會來了」、「景超美，下次我也要去」、「白天夜晚都美的地方」。

▲位於台中的望高寮公園，被喻為是「台版函館」。（圖／觀旅局提供提供）
▲位於台中的望高寮公園，被喻為是「台版函館」。（圖／觀旅局提供提供）
除此之外，2021年正式開幕的高雄流行音樂中心也有不少討論，位處高雄港的「高流」，因能近觀大港橋而備受關注，也是不容錯過的景點。大港橋是全台首座水平旋轉橋，大港橋開合秀十分吸睛，被視為高雄新地標，結合港灣夜色既有的璀璨燈光，讓許多網友讚不絕口：「大港橋好美，不論看夕陽或夜景都超美」、「一邊是港口的夜色，一邊是平靜的高雄，這種美景讓我心裡好感動」。

▲大港橋是全台首座水平旋轉橋，開合秀十分吸睛，被視為高雄新地標。（圖／高雄市政府提供）
▲大港橋是全台首座水平旋轉橋，開合秀十分吸睛，被視為高雄新地標。（圖／高雄市政府提供）

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