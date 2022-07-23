藍議員揪里長跪謝侯友宜 林佳龍團隊：換市長就不用跪了
新北市長侯友宜今（23）日參加板橋區新埔國小校舍翻新啟用儀式，國民黨議員周勝考在活動中突然單腳跪地感謝侯友宜，身旁的里長也跟進，引發譁然。林佳龍競選辦公室發言人、新北市議員何博文中午對此表示，周勝考這驚天一跪實在荒唐莫名，選舉弄成這樣，才暖身起跑就灑狗血，實在太辛苦了；他說，新北市政就是太悶、太沈滯不前了，才會搞到如此，根本解決辦法，就讓「新北大翻新、市長換人做」。
何博文說，周勝考過去有國民黨團萬年書記長之稱，和侯友宜關係匪淺，選舉也有相當基層實力，應該不至於要這樣秀吧？周當著侯友宜面前下跪，只差沒叩頭，難道是擔心侯未來選情發展趨勢，選情緊繃、亂了陣腳，下跪催票嗎？實在讓人開眼界。
何博文表示，男子膝下有黃金，跪天跪地跪父母。周勝考這驚天一跪實在荒唐莫名，選舉弄成這樣，才暖身起跑就灑狗血、大搞悲情，太辛苦了。
何博文說，選舉是民主社會的嘉年華會，過程當然有攻防、結果會有輸贏，但實在無需如此。新北市每年1800億預算，新建校舍落成，中央也有出錢，不管市府、民代、校方、納稅人都有功勞，是喜事啊，但一個校舍興建就要跪，只怕跪不完啊。
何博文表示，新北市政就是太悶、太沈滯不前了，才會搞到如此。根本解決辦法，就讓「新北大翻新、市長換人做」，就不用校舍翻新就要弄的如此灑狗血、拚政績拚得如此悲情啊。
民進黨新北市議員參選人山田摩衣也說，政府建設、民代爭取，是天經地義，不是天皇施捨。實在難以相信在今天還發生這種封建時代會出現的謬劇，根本是反民主的示範。
山田摩衣表示，民主的基本概念是，人民是主人、雇主，政府官員是來幫人民做事的，怎麼變成雇主跪員工？這實在是顛倒是非。