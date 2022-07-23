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新北市府辯解侯友宜「改變的勇氣」　林佳龍辦公室轟

▲侯友宜PO出改變的勇氣引發譁然。（圖／翻攝自侯友宜臉書）
▲侯友宜PO出改變的勇氣引發譁然。（圖／翻攝自侯友宜臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-23 14:13:202022-07-23 14:30:28

新北市長侯友宜至今未表態是否競選連任，惟其21日晚間於臉書PO出一張照片，並寫下「改變的勇氣」，引發論戰；新北市政府則表示，「改變的勇氣」不是侯友宜的競選口號，而是關於五股夏綠地誕生過程的紀錄片。對此，林佳龍競選辦公室今（23）日下午表示，該篇貼文下的留言充滿政治語言，卻又說不是競選口號，是與市民一起克服困難的紀錄片，除了是對影像紀錄者的不尊重外，也讓人不禁疑問，為甚麼宣傳照只剩下侯友宜而沒有新北市民。

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▲民進黨新北市長參選人林佳龍。（圖／記者葉政勳攝，2022.07.17）
▲林佳龍投入新北市長選舉，打出「新北大翻新」口號。（圖／記者葉政勳攝）
何博文說，侯友宜在臉書上放上一張「改變的勇氣Coming soon」的圖片，而沒有附上任何文字說明，該貼文底下也有許多國民黨籍黨公職於下方留言，包含國民黨台北市長參選人蔣萬安留「雙北一起拚」、基隆市長參選人謝國樑留「基隆、新北，一起變好」，充滿競選語言，侯市府卻沒有澄清是五股夏綠地紀錄片，這是對影像紀錄者的不尊重。

何博文表示，既然新北市政府說紀錄片紀錄新北人如何一起克服萬難，那為何紀錄片的宣傳照只剩下侯友宜而沒有新北市民？何博文說，改變的英文Change這個字，不管國內外都是挑戰者的口號，現任者喊出改變，十分突兀，也難怪這樣的貼文會引起譁然討論。

林佳龍競辦發言人李坤城進一步質疑，侯友宜治理新北市已經有12年的時間，現在訴求改變與勇氣，侯友宜要改變什麼，又是什麼樣的改變需要勇氣？這才是新北市民關心的話題。李坤城說，侯友宜缺乏首都圈的治理思維，恐怕需要的是格局的改變，而不是改變的勇氣。

李坤城說，侯友宜「改變的勇氣」，是否是指改變前市長、國民黨主席朱立倫主政8年的勇氣，但不要忘了侯友宜也擔任過8年的副市長，加上4年的市長，現在才想到改變，這個勇氣是不是稍嫌晚了點。

李坤城說，今天早上出現國民黨議員在國小下跪感謝侯友宜的荒唐畫面，難道是侯友宜選情有變化，需要用如此封建和貶低人民頭家的方式來挽救選情？

李坤城說，下跪是帝制時代的產物，議員是人民選出的代議士，新北市人民不需要對侯友宜下跪，這是極度不尊重人民的行為。

新北市政府發言人張愛晶表示，林佳龍滿腦子選舉， 把「改變的勇氣」想成口號，令人啼笑皆非。這一支關於五股夏綠地誕生過程的紀錄片 ，記錄下新北人克服萬難，展現勇氣改變過去30年都沒有人敢碰觸的新北垃圾山沉痾。林佳龍無視新北人一起改變垃圾山成為夏綠地的努力，硬是把紀錄片名稱「改變的勇氣」綁上選舉語言，可見內心焦慮， 因為不了解新北，只好靠出一張嘴速成。奉勸容易變心的他，不要念茲在茲只有選舉二字。


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