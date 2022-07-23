新北市府辯解侯友宜「改變的勇氣」　林佳龍辦公室轟

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何博文表示，既然新北市政府說紀錄片紀錄新北人如何一起克服萬難，那為何紀錄片的宣傳照只剩下侯友宜而沒有新北市民？何博文說，改變的英文Change這個字，不管國內外都是挑戰者的口號，現任者喊出改變，十分突兀，也難怪這樣的貼文會引起譁然討論。
林佳龍競辦發言人李坤城進一步質疑，侯友宜治理新北市已經有12年的時間，現在訴求改變與勇氣，侯友宜要改變什麼，又是什麼樣的改變需要勇氣？這才是新北市民關心的話題。李坤城說，侯友宜缺乏首都圈的治理思維，恐怕需要的是格局的改變，而不是改變的勇氣。
李坤城說，侯友宜「改變的勇氣」，是否是指改變前市長、國民黨主席朱立倫主政8年的勇氣，但不要忘了侯友宜也擔任過8年的副市長，加上4年的市長，現在才想到改變，這個勇氣是不是稍嫌晚了點。
李坤城說，今天早上出現國民黨議員在國小下跪感謝侯友宜的荒唐畫面，難道是侯友宜選情有變化，需要用如此封建和貶低人民頭家的方式來挽救選情？
李坤城說，下跪是帝制時代的產物，議員是人民選出的代議士，新北市人民不需要對侯友宜下跪，這是極度不尊重人民的行為。
新北市政府發言人張愛晶表示，林佳龍滿腦子選舉， 把「改變的勇氣」想成口號，令人啼笑皆非。這一支關於五股夏綠地誕生過程的紀錄片 ，記錄下新北人克服萬難，展現勇氣改變過去30年都沒有人敢碰觸的新北垃圾山沉痾。林佳龍無視新北人一起改變垃圾山成為夏綠地的努力，硬是把紀錄片名稱「改變的勇氣」綁上選舉語言，可見內心焦慮， 因為不了解新北，只好靠出一張嘴速成。奉勸容易變心的他，不要念茲在茲只有選舉二字。