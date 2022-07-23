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新增5例MIS-C個案！2歲女童凝血功能異常　插管治療中

▲指揮中心發言人莊人祥，說明最新中重症個案。（圖／指揮中心）
▲指揮中心發言人莊人祥，說明最新中重症個案。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-07-23 14:39:35

中央流行疫情指揮中心今天（23日）表示，新增56例中重症個案，其中有5例MIS-C個案，患者年齡介於1到10歲，過去皆無慢性病史，目前有2人已好轉出院，截至今天本土共累積51例MIS-C。

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▲指揮中心說明今天本土中重症個案。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心說明今天本土中重症個案。（圖／指揮中心提供）
第一例為一名1歲大男童，6/16快篩陽性，7/11出現發燒症狀，7/13因活力、食慾下降送往急診，經醫師檢查疑似MIS-C住院，另外心臟超音波顯示有冠狀動脈擴大的情形，7/16症狀持續，轉至加護病房治療，使用免疫球蛋白、類固醇等藥物後，狀況好轉，於7/22出院。

第二例為2歲女童，5/16陽性確診，直至7/14因發燒到診所看診，7/16又再度發燒，因此由家屬帶往醫院，當日即入住兒童病房，接下來的4天，陸續發生發燒、尿量減少、凝血功能異常等症狀，7/19呈昏睡狀態，故轉院至醫學中心兒童加護病房，目前仍插管治療中。

第三例為4歲女童，5/3確診，6/4到6/7間，陸續發生全身紅疹、紅眼、食慾下降等病症，6/8就醫疑似為MIS-C，因血壓偏低收治加護病房，使用免疫球蛋白、類固醇治療後已出院。

第四例則為5歲女童，6/22確診，7/13開始發燒，隔天因嘔吐加上活力下降，被家人送往急診住院，住院期間持續發燒，出現結膜炎、皮疹、草莓舌等症狀，7/16血壓不穩轉往加護病房，使用免疫球蛋白治療後，病況改善，目前在一般病房觀察中。

最後一例是一名10歲男童，5/23確診，7/15除了發燒外，還伴隨食慾下降、腹痛、腹脹與乾咳症狀，7/17急診醫師檢查發現，有草莓舌、全身皮疹、凝血功能異常等問題，懷疑MIS-C住院，現已使用免疫球蛋白、類固醇等藥物治療。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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