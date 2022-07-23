新增5例MIS-C個案！2歲女童凝血功能異常　插管治療中

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第二例為2歲女童，5/16陽性確診，直至7/14因發燒到診所看診，7/16又再度發燒，因此由家屬帶往醫院，當日即入住兒童病房，接下來的4天，陸續發生發燒、尿量減少、凝血功能異常等症狀，7/19呈昏睡狀態，故轉院至醫學中心兒童加護病房，目前仍插管治療中。
第三例為4歲女童，5/3確診，6/4到6/7間，陸續發生全身紅疹、紅眼、食慾下降等病症，6/8就醫疑似為MIS-C，因血壓偏低收治加護病房，使用免疫球蛋白、類固醇治療後已出院。
第四例則為5歲女童，6/22確診，7/13開始發燒，隔天因嘔吐加上活力下降，被家人送往急診住院，住院期間持續發燒，出現結膜炎、皮疹、草莓舌等症狀，7/16血壓不穩轉往加護病房，使用免疫球蛋白治療後，病況改善，目前在一般病房觀察中。
最後一例是一名10歲男童，5/23確診，7/15除了發燒外，還伴隨食慾下降、腹痛、腹脹與乾咳症狀，7/17急診醫師檢查發現，有草莓舌、全身皮疹、凝血功能異常等問題，懷疑MIS-C住院，現已使用免疫球蛋白、類固醇等藥物治療。（編輯：陳苾暐）
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