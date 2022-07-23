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市集活動智慧升級！「齊來集市」好玩好逛還有會員限定禮

▲ 漢神巨蛋戶外廣場舉行會員特企主題市集「齊來集市-Street Fair」。（圖／漢神巨蛋提供）
▲ 漢神巨蛋戶外廣場舉行會員特企主題市集「齊來集市-Street Fair」。（圖／漢神巨蛋提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-07-23 14:57:26

業者結盟旗下飯店旅宿、餐飲美食、百貨零售與營造建設等核心產業，擴大整合合作通路。即日起至7月24日在漢神巨蛋戶外廣場更舉行會員特企主題市集「齊來集市-Street Fair」，集結餐飲名店、風格選物攤位，活動期間主舞台每天選規劃精彩表演陣容，邀請知名新生代文青樂團、當紅人氣歌手等現身開唱。

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▲「齊來集市」號召美食名店集體出沒，還有好逛好買的風格選物攤位。（圖／漢神巨蛋）
▲「齊來集市」號召美食名店集體出沒，還有好逛好買的風格選物攤位。（圖／漢神巨蛋提供）
漢神巨蛋戶外廣場舉辦的主題市集「齊來集市」，結合波希米亞與嬉皮風的異域浪漫風情，打造媲美國外派對。只要下載H’S VIBE APP成為會員即可免費入場，參加市集還有機會抽中iPhone、漢來大飯店亞灣港景客房住宿券等大獎。

「齊來集市」號召美食名店集體出沒，像是漢來美食旗下全新時尚餐酒品牌「PAVO Lounge Bistro 餐‧酒館」、米其林星級餐廳「漢來名人坊」摘星必點招牌「脆皮叉燒包」、VEKINC微晶咖啡、葉月堂手作雪花冰專賣店等；更特別邀請到多次入選亞洲五十大酒吧、全世界百大酒吧的「Draft Land」首次南下出攤高雄。

▲不僅有美食、風格選物，活動期間舞台區每天還有精彩表演。（圖／漢神巨蛋提供）
▲不僅有美食、風格選物，活動期間舞台區每天還有精彩表演。（圖／漢神巨蛋提供）
除了餐飲，還有好逛好買的風格選物攤位，包含「Glitter頂級無毒指彩」、「The green alley永生˙乾燥花藝」等，其中「旅器Tokystone」電商品牌更是首次與消費者見面的限定快閃品牌，職人手作打造出兼具美感與實用性的陶瓷工藝器皿、飾品現場也買得到。

現場消費者皆可使用手機開啟APP同步累積、折抵使用HS點數，讓市集活動智慧升級。活動期間漢神巨蛋百貨館內也同步搭配推出限量會員獨享禮，多重好康打造齊來卡會員專屬盛會。

國揚集團旗下H’S VIBE會員制擴大整合合作通路，消費者可透過APP會員條碼或報會員手機號碼，可於漢來大飯店與漢來美食全台17品牌共45家餐廳店點等合作通路消費共同累積、折抵HS點數，國揚建設更首創全台唯一買房也可以獲得會員紅利點數回饋，高雄漢神百貨兩館則預計於近期串連加入。H’S VIBE為慶祝7月推出全新會員點制，即日起APP註冊新會員就能獲得30點HS點數，回饋機制為1點可折抵1元，想折現或兌換合作通路優惠通通行。

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