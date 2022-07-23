基進組「北台灣前進陣線」鄭文燦、林智堅到場：本土團結
台灣基進「北台灣前進陣線」今（23）日在桃園黨部喬遷茶會上宣布成立，由桃園市桃園區市議員參選人藍士博主辦，與黨籍新北市、台北市、宜蘭縣合計5名縣市議員參選人合體，宣示將為台灣基進在北台灣地方基層議會扎根，共同推進台灣頭的民主深化鞏固的工程。桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長參選人林智堅、民進黨立委鄭運鵬皆到場。
台灣基進桃園黨部喬遷茶會暨「北台灣前進陣線」成立大會今日舉行，陣線成員包括桃園市桃園區市議員參選人藍士博、新北市五泰林市議員參選人董俊宏、台北市港湖區市議員參選人吳欣岱、宜蘭縣宜蘭市縣議員參選人陳漢澤、宜蘭縣羅東鎮縣議員參選人林意評，他們共同宣示基進戰隊前進議會的「三不」承諾，包括「公費助理，不任用三等親內助理」、「專業問政，不演戲作秀延宕市政」、「清廉議員，不賄賂也不收受回扣」。
藍士博表示，從2014年開始，青年世代積極參與政治，青年參政不再只是樣板與口號，如今地方政治生態已然成熟，青年參政為地方政治注入活力，不讓地方政治變得凝滯僵固。因此青年世代的政治工作者應該樹立新標竿，讓議會議場重回專業，讓恩庇侍從絕跡於地方政治環境。
從小在桃園長大、又因為醫院實習而走遍南北的吳欣岱，談起2020和今年重回故鄉一時感動哽咽，她表示對桃園越來越好感到很開心，也希望能夠看到台灣基進扎根在桃園，讓她生長的城市有自己認同、寄託理想、付諸現實的政黨。
此外，茶會上除在地樂團、舞蹈班熱情四射的表演外，鄭文燦、鄭運鵬、林智堅也親自到場，除祝福藍士博和基進各縣市24位縣市議員參選人年底順利當選外，也勉勵台灣基進能夠持續茁壯，本土隊友交流意見是好事，不必受近日網路風波影響而感到緊張，雙方心意相通，台灣基進和民進黨一定可以「本土團結，堅定向前」。