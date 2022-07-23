每天拍瓜上萬個！月入10多萬 河南「驗瓜師」夏日超夯
中國多地近日都非常炎熱，頻頻出現攝氏35度以上，甚至是40度以上的高溫，讓民眾大喊吃不消。盛夏之中，西瓜是相當受歡迎的消暑水果，而在河南省商丘市夏邑縣，還因此出現1個被視為「網紅職業」的工作—驗瓜師，據悉單月收入就可達3至4萬人民幣，折合新台幣有10多萬；以一季3個月來看，有機會賺入10餘萬人民幣，折合新台幣40多萬。
綜合《人民日報》等中媒報導，河南商丘夏邑縣位於南北氣候過渡帶，屬暖溫帶半濕潤季風氣候區，全年光照充足，冷暖適中，四季分明，種植出來的西瓜，汁多味甘，肉質細嫩，被稱為中國的「西瓜之鄉」。其中，夏邑縣的北嶺鎮，每年5月初就開始迎來西瓜的產銷旺季，當地主要幹道上，每隔約10公尺就會有1個西瓜交易點。
為了講究品質保證，讓消費者滿意，當地商家專門聘請了「驗瓜師」，從源頭就開始把關，而這些驗瓜師大多也都有豐富的種瓜經驗，驗起瓜來毫不馬虎，也相當熟稔其中的門道。
驗瓜師孫紅凱表示，「一看、二拍、三手感」，他檢驗1個西瓜平均用不到3秒，最快甚至1秒就能分出優劣，只要是成熟度不夠、重量偏小的西瓜，一律退還給瓜農。旺季時，一整天10多個小時下來，經他之手驗過的瓜少說都有上萬個。
孫紅凱也大方分享自己的驗瓜方法，指出：「1個成熟的西瓜與地面接觸的地方顏色偏黃，這個黃色的程度越高，就意味著西瓜成長的時間越長。其次看西瓜的成色，西瓜表皮紋路清晰，果型飽滿，沒有凸起的楞；最後拍西瓜，如果是發出啪啪響，就是生瓜。如果手下有震動的聲音，就是熟瓜。最後就是看西瓜的肚臍眼，越小甜度越好。」