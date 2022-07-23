Sony XR電視好神！多了這顆 小孩不能近看還可手勢操控
▲Sony BRAVIA XR 系列提供更優質的影音體驗。(圖／官方提供)
疫情改變民眾生活型態，對於居家娛樂也更加重視！Sony在台推出BRAVIA XR全系列，搭載新一代獨家認知智慧處理器XR，更沉浸式的影音體驗，除了為PS5推薦機種外，還加入了BRAVIA CAM能根據觀看者的位置和距離自動優化，還有觀看距離的「接近警示」。全系列包括旗艦級MASTER Series 8K Mini LED Z9K、4K OLED A95K (QD-OLED)，加上高階4K Mini LED X95K等陸續開賣。
全新BRAVIA XR系列內建首次登台的BRAVIA CORE影音平台，支援超高畫質串流以及最豐富的IMAX Enhanced 片單，同時支援Pure Stream超高畫質串流技術，能以80M bps 高速播放近4K UHD畫質；今年持續與Netflix 合作推出最新「Nextflix 自適應校色模式」，在不同亮度環境光的觀看狀況下，都可搭配BRAVIA XR的環境光源感測器自動校正影像。
BRAVIA XR 全系列皆為Perfect for PlayStation 5 推薦機種，可最佳化PS5使用效能、提升次世代主機表現，支援獨家功能包括：HDR自動色調對應、自動畫質對應模式等。
此外，年度新登場的專用外置鏡頭配件BRAVIA CAM能根據觀看者的位置和距離自動優化亮度、音場及調整人聲，為居家觀賞升級理想的觀看體驗，BRAVIA CAM帶來更便利功能，包含：手勢控制、為家中孩童預設建議觀看距離的「接近警示」、沒有人在螢幕前時可調整亮度節省耗電的「自動省電模式」，以及支援透過Google Duo 程式輕鬆線上視訊聊天。 ▲2022 BRAVIA XR 全系列皆為Perfect for PlayStation 5 推薦機種，可最佳化使用效能、提升次世代主機表現。(圖／官方提供) ▲Sony 年度新登場的專用外置鏡頭配件BRAVIA CAM能根據觀看者的位置和距離自動優化亮度、音場及調整人聲。(圖／官方提供)