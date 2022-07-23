MLB／粗暴行為大可不必！藍鳥破紀錄28分撕碎紅襪

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藍鳥隊先發打線今天共打出了5支全壘打，所有打者也都打出2支安打以上，其中還有3名打者單場貢獻超過5分打點，包含外野手Raimel Tapia、Lourdes Gurriel Jr.以及捕手Danny Jansen，尤其Gurriel Jr.還打出生涯新高的6支安打，追平隊史球員單場最多安打的表現。
值得注意的是，Tapia在3局上半2人出局滿壘時，打出一支深遠飛球，紅襪隊外野手Jarren Duran兩手一攤看不到球，結果球落在全壘打牆附近，Tapia頭也不回跑回本壘，形成一支罕見的場內滿貫全壘打，也是藍鳥隊史上第2支場內大滿貫，上一次是1989年6月2日的Junior Felix，而他也同樣是在波士頓的芬威球場達成。
藍鳥隊今晚在第5局單局就攻下11分，2人出局之後連打12個人次，其中有8支一壘安打、2支二壘安打以及2次保送，而今晚也只差2分，藍鳥隊就能追平遊騎兵在2007年所創下的，大聯盟歷史單場最高分30分的紀錄。
紅襪隊前4任投手遭到藍鳥屠殺，包含先發投手Nathan Eovaldi投2.2局被打8支安打掉9分，Austin Davis投1.1局掉5分，Kaleb Ort最慘，僅投0.2局就被打7支安打失8分，Darwinzon Hernandez也繳出1.1局失5分其中4分自責分的慘澹表現。
紅襪在今晚輸球後，跟藍鳥的勝差被拉開到3場，同時也距離第3張外卡3場差距，再不好好振作，可能季後賽又要擦身而過了！