COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

MLB／粗暴行為大可不必！藍鳥破紀錄28分撕碎紅襪

▲藍鳥狂得28分擊敗紅襪（圖／美聯社／達志影像）
▲藍鳥狂得28分擊敗紅襪（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

2022-07-23 15:56:32

美東3、4名多倫多藍鳥跟波士頓紅襪在明星賽後第一個系列賽正面對決，但粗暴的藍鳥打線在紅襪主場芬威球場，打得紅襪隊不要不要的，單場29支安打打回28分都創下隊史紀錄，也讓紅襪創下單場失分最高紀錄，最後也以28比5送給紅襪這難堪的一敗。

我是廣告 請繼續往下閱讀

藍鳥隊先發打線今天共打出了5支全壘打，所有打者也都打出2支安打以上，其中還有3名打者單場貢獻超過5分打點，包含外野手Raimel Tapia、Lourdes Gurriel Jr.以及捕手Danny Jansen，尤其Gurriel Jr.還打出生涯新高的6支安打，追平隊史球員單場最多安打的表現。


值得注意的是，Tapia在3局上半2人出局滿壘時，打出一支深遠飛球，紅襪隊外野手Jarren Duran兩手一攤看不到球，結果球落在全壘打牆附近，Tapia頭也不回跑回本壘，形成一支罕見的場內滿貫全壘打，也是藍鳥隊史上第2支場內大滿貫，上一次是1989年6月2日的Junior Felix，而他也同樣是在波士頓的芬威球場達成。


藍鳥隊今晚在第5局單局就攻下11分，2人出局之後連打12個人次，其中有8支一壘安打、2支二壘安打以及2次保送，而今晚也只差2分，藍鳥隊就能追平遊騎兵在2007年所創下的，大聯盟歷史單場最高分30分的紀錄。


紅襪隊前4任投手遭到藍鳥屠殺，包含先發投手Nathan Eovaldi投2.2局被打8支安打掉9分，Austin Davis投1.1局掉5分，Kaleb Ort最慘，僅投0.2局就被打7支安打失8分，Darwinzon Hernandez也繳出1.1局失5分其中4分自責分的慘澹表現。


紅襪在今晚輸球後，跟藍鳥的勝差被拉開到3場，同時也距離第3張外卡3場差距，再不好好振作，可能季後賽又要擦身而過了！

MLB／大谷先盛後衰　天使單局失7分無緣創紀錄

中職／統一再有退休球衣　56成傳奇背號

T1／國際賽失利黑人說要扛　錢姐：不該由他扛

MLB／大谷也救不了！明星賽收視近7年第5低

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
81.25%18.75%
2022-07-20-2022-07-27
如果可以，最希望哪位少年原地出道？

如果可以，最希望哪位少年原地出道？

繼續作答
即時
推薦閱讀