鄭州死亡水災週年再遇暴雨　多地淹水引民眾質疑

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正值水災一週年之際，鄭州再度下起暴雨。香港明報報導，鄭州市氣象台22日清晨發布暴雨黃色預警，指6小時內多區降雨量可達50釐米以上，之後又再調升為橙色預警。
據微博「鄭州公交」統計，截至昨天下午3時，有34條公車路線因積水停駛，55條繞道，23條局部行駛。
陸媒「南方都市報」引述一名新鄭市的民眾表示，下午3時在升達經貿管理學院附近積水深，影響開車。而在鄭州倉儲四路附近，有民眾駕車經過因積水遭淹，最後被從深水中救出。
「香港01」引述鄭州的張姓市民表示，今年雨勢和去年一樣，當地紫荊山公園積水嚴重，漫過路人的腳和輪胎。他則已在前一天於家中儲備好乾糧。也有網友呼籲大家千萬別坐地鐵、過隧道。
去年的水災不僅是天災，當局緩慢的應急措施也被認為是人禍，時任中共鄭州市委書記的徐立毅因此丟官。週年前夕，河南省委書記樓陽生19日召開全省防汛會議，要求汛情偵測要精確到小時、鄉鎮，指令要直達鄉鎮（街道）和村（社區）。去年災情慘重的京廣路隧道，昨天下午也實施交通管制。
但與此同時，當局也限制民眾的紀念活動。20日微博的相關話題一度被封、照片遭刪。有民眾則稱，花店被告知不能賣花給悼念水災的人；當時出事的地鐵沙口路站出口周邊，也有疑似便衣人員戒備。
面對連續兩年的災情，有網友感到不滿，質疑只是暴雨，「下水道重修，排水管道擴大就行了，能難倒一個省會嗎？」也有人批評一年後仍多處積水被淹，「所以這一年幹了啥？」（編輯：曹宇帆）1110723