臉書新增重大功能！多出「動態消息」 告別推薦內容洗版
Facebook更新新功能，推出「動態消息」分頁，讓用戶能依時序瀏覽朋友、社團、粉絲專頁的最新貼文，並可透過「最愛」，查看設為優先查看的朋友與粉絲專頁貼文內容，同時「首頁」可瀏覽個人化的推薦內容，包含限時動態、貼文等。
Facebook除了好友的動態之外，現在也有各式廣告、推薦內容在上面，經常滑了老半天，默默被偷渡許多推薦內容，現在更新後可以擺脫不想要的內容了，讓使用 Facebook時能依照自身的需求瀏覽內容，若打開 Facebook時已確定要觀看的資訊，例如社團最新貼文或好友的相關動態，則可使用「動態消息」分頁，瀏覽已建立聯繫的Facebook朋友及社群所發佈的最新消息，且不會有任何推薦內容。
Meta推出「動態消息」分頁，可依時間排序瀏覽朋友、粉絲專頁與社團的最新貼文，也可將最感興趣的朋友與粉絲專頁加入「最愛清單」，中優先查看相關的動態消息。 即日起，新的捷徑列將陸續上線，並將依照大家最常使用的功能調整內容，大家也可依照自身需求釘選常使用的內容於捷徑列中。在 iOS 作業系統中，會顯示於應用程式下方，而 Android 作業系統中，則會顯示在應用程式上方。
此外，將主要頁面 (開啟 Facebook 時最先看到的頁面) 命名為「首頁」，做為在 Facebook 上與他人建立聯繫及探索新事物的起點。大家可以從「首頁」中探索新內容、查看朋友的限時動態及打造具有共同興趣的社群。此次更新的「首頁」使用機器學習排序系統，透過大數據資料的蒐集與分析，為每個人量身打造推薦的內容。