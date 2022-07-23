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台中購物節創意提案徵件開跑 歡迎全民秀點子拿獎金

▲第四屆台中購物節首波活動由市長盧秀燕邀全民秀點子拿獎金。（圖／記者金武鳳攝，2022.7.23)
▲第四屆台中購物節首波活動由市長盧秀燕邀全民秀點子拿獎金。（圖／記者金武鳳攝，2022.7.23)

記者金武鳯/台中報導

2022-07-23 17:48:21

台中購物節今年邁入第四年，起手式是邀請全國民眾為購物節秀出好點子。市長盧秀燕今日宣布，「台中購物節 等你來秀」創意提案徵選活動開跑，總獎金110萬元，即日起至810日開放網路報名。徵件提案前10名，每名可獲10萬元台中購物金，首獎再加碼10萬元，你的創意台中市幫你買單。

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市長盧秀燕表示，疫情衝擊各行各業，如何拼經濟是市府團隊重要課題。今年5月市府公布'e79振興方案」外，年底眾所期待的台中購物節也將到來，市府團隊將帶領全體市民拼經濟、衝買氣。今年消費總金額目標希望能超越去年，上看300億元。市長說，儘管是艱難任務，但希望大家一起拼經濟，目的是幫助各行各業，大家一起來賺錢。

台中購物節自108年首次舉辦以來，年年買氣創高峰，去年登錄消費總金額更突破291億元，活動期間中央振興券台中兌領金額約80億元。根據中華經濟研究院研究報告指出，110年台中購物節帶動全國總體經濟產值效果約550億元、GDP創造效果平均為303.13億元及就業支持及創造效果平均為21,970人次/年，買氣創六都第一。

▲「台中購物節」創意提案徵選，決賽將請最會秀的國民媽媽林美秀擔任評審。（圖／記者金武鳳攝，2022.7.23)
▲「台中購物節」創意提案徵選，決賽將請最會秀的國民媽媽林美秀擔任評審。（圖／記者金武鳳攝，2022.7.23)
「重賞之下必有勇夫！」盧秀燕市長說明，今年購物節開跑前，起手式要向市民徵求好點子，由市府舉辦創意提案徵選活動，有興趣的民眾可於活動網站下載A4報名表，盡情發揮自己對購物節的創意，不限形式，只要你敢秀都歡迎來投稿，活動總獎金110萬元，決賽將請最會秀的國民媽媽林美秀擔任評審。

盧秀燕市長強調，台中購物節是全體市民的購物節，經過此次海選，脫穎而出的創意提案，將透過專業團隊指導和拍攝，將參賽者原本在A4紙上的創意文字，躍動為今年台中購物節形象影片，藉由與民眾合作，讓購物節的宣傳影片更接地氣與具話題性，也體現出台中購物節的''和力。

經發局長張峯源表示，所有徵件資料將邀請廣告行銷領域專業人士擔任評審，民眾只要以一張A4紙闡述自己對台中購物節的創作理念，評選出前10強提案為優選進入決賽，前10強參賽者每人將有3分鐘透過可輔助影音、圖文等演講方式，闡述自己的創意理念，並藉由評審提問，與參賽者進行深入對話，讓每一位參賽者的創意能更全面展現，決賽預計821日在市民廣場登場。相關活動訊息請上活動網頁（https://www.sgf3535.tw/2022shopping-show/


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