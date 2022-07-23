台中購物節創意提案徵件開跑 歡迎全民秀點子拿獎金

台中購物節今年邁入第四年，起手式是邀請全國民眾為購物節秀出好點子。市長盧秀燕今日宣布，「台中購物節 等你來秀」創意提案徵選活動開跑，總獎金 110 萬元，即日起至 8 月 10 日開放網路報名。徵件提案前 10 名，每名可獲 10 萬元台中購物金，首獎再加碼 10 萬元，你的創意台中市幫你買單。

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市長盧秀燕表示，疫情衝擊各行各業，如何拼經濟是市府團隊重要課題。今年 5 月市府公布 ' 「 e79 振興方案」外，年底眾所期待的台中購物節也將到來，市府團隊將帶領全體市民拼經濟、衝買氣。今年消費總金額目標希望能超越去年，上看 300 億元。市長說，儘管是艱難任務，但希望大家一起拼經濟，目的是幫助各行各業，大家一起來賺錢。

台中購物節自 108 年首次舉辦以來，年年買氣創高峰，去年登錄消費總金額更突破 291 億元， 活動期間中央振興券台中兌領金額約 80 億元。

根據中華經濟研究院研究報告指出， 110 年台中購物節帶動全國總體經濟產值效果約 550 億元、 GDP 創造效果平均為 303.13 億元及就業支持及創造效果平均為 21,970 人次 / 年，買氣創六都第一。

▲「台中購物節」創意提案徵選，決賽將請最會秀的國民媽媽林美秀擔任評審。（圖／記者金武鳳攝，2022.7.23)

「重賞之下必有勇夫！」盧秀燕市長說明，今年購物節開跑前，起手式要向市民徵求好點子，由市府舉辦創意提案徵選活動，有興趣的民眾可於活動網站下載 A4 報名表，盡情發揮自己對購物節的創意，不限形式，只要你敢秀都歡迎來投稿，活動總獎金 110 萬元，決賽將請最會秀的國民媽媽林美秀擔任評審。

盧秀燕市長強調，台中購物節是全體市民的購物節，經過此次海選，脫穎而出的創意提案，將透過專業團隊指導和拍攝，將參賽者原本在 A4 紙上的創意文字，躍動為今年台中購物節形象影片，藉由與民眾合作，讓購物節的宣傳影片更接地氣與具話題性，也體現出台中購物節的 ' 親 ' 和力。