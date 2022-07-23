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《初擁》墜谷2死衝擊　姚愛寗療傷4個月走出陰霾

▲姚愛寗經歷《初擁》墜谷2死衝擊。（圖／華研）
▲姚愛寗經歷《初擁》墜谷2死衝擊。（圖／華研）

記者羅凌筠/台北報導

2022-07-23 19:21:33

姚愛寗8月推出首本攝影集《みつめ》，書中除了記錄10年生活點滴，也寫進影集《初擁》墜谷2死事件，姚愛寗3月進劇組拍攝《初擁》僅11天，就發生工作人員墜谷身亡，當天她臨時被要求拍攝吊鋼絲戲分，與死神擦身而過，今（23日）出席新書記者會，暢談面對生死課題的療傷過程。

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▲姚愛寗拍攝記錄人生10年點滴。（圖／華研）
▲姚愛寗拍攝記錄人生10年點滴。（圖／華研）
姚愛寗拍攝《初擁》投入大量心力，造型180度大轉變，剪了男生頭、染了淺髮色，有點像是換了一個靈魂，經歷《初擁》的意外後，她吃不下也睡不著，好友林予晞陪在身邊給安慰，「我買早餐給她吃，真的很像在養女兒，盯著她吃飯。」兩人像彼此的浮木，在人生低潮期互相扶持。

▲林予晞（左）陪伴姚愛寗走出低潮。（圖／華研）
▲林予晞（左）陪伴姚愛寗走出低潮。（圖／華研）
在姚愛寗展出的作品中，多以氛圍感、景色的照片為主，然而姚愛寗透露：「其實我很想拍人像，但我很注重隱私，常常把這個性格投射到別人身上，覺得對方不會想被拍攝，我就也不好意思拿相機對著別人拍了。」隨後笑著堅定地說：「我攝影生涯的下一個目標就是要拍攝人像照片。」

而與阿嬤感情相當緊密的姚愛寗說道：「阿嬤去世前，我大概2、3天就會跟她講一次電話，每次都聊長達半小時，還被同學笑說覺得很怪。」她接著感性地說：「阿嬤在我的人生當中占了很重要的位置，接觸攝影的這十幾年裡都持續有在記錄她，因此每次辦攝影展，某種程度都會想留個位置給她。」

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