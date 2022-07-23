藍議員跪謝侯友宜 林楚茵：新北人活在「侯皇」時代？
新北市長侯友宜今（23）日參加板橋區新埔國小校舍翻新啟用儀式，國民黨議員周勝考在活動中突然單腳跪地感謝侯友宜，身旁的里長也跟進，引發譁然。林佳龍競選團隊戰區負責人、民進黨立委林楚茵表示，板橋人還活在滿清王朝嗎？明明是中央與地方合作的整建工程，新北藍營議員要大家下跪叩謝，侯皇帝到底在新北市給地方甚麼樣的「施政態度」，要讓人謝主隆恩？
林楚茵對此表示，板橋人還活在滿清王朝嗎？明明是中央與地方合作的整建工程，新北藍營議員要大家下跪叩謝，她不禁要問，過去四年侯友宜到底在新北市給地方什麼樣的「施政態度」？侯友宜身為新北市長應該要做的地方建設，卻要讓民眾謝主隆恩？
林楚茵說，台灣的自由民主全世界都稱讚，但新北市長與藍營議員卻活在帝制時代，難怪面對恩恩案，侯友宜打死不認錯、不公布真相，藍營議員全力封殺恩恩案調查，因為侯皇帝不會有錯，會錯的都是不聽話的百姓。
民進黨新北市議員參選人山田摩衣也說，政府建設、民代爭取，是天經地義，不是天皇施捨。實在難以相信在今天還發生這種封建時代會出現的謬劇，根本是反民主的示範。
山田摩衣表示，民主的基本概念是，人民是主人、雇主，政府官員是來幫人民做事的，怎麼變成雇主跪員工？這實在是顛倒是非。