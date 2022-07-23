球員、球迷不滿新竹棒球場　林智堅道歉：責任我一肩扛

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林智堅表示，當初以復興新竹棒球運動為起點，市府廣設簡易球場，培植社區球隊，為基層小球員添購器材和設備，也增加專任教練的人力，因為他知道，棒球運動的發展必須扎根從基層做起。
而後，自己爭取前瞻基礎建設的預算，同步也爭取職棒第五隊以OT委託經營的方式，讓老舊的球場在擁有新生命的同時也有一個專業的球場經營團隊進駐。林智堅表示，這幾年棒球場的工程非常複雜且專業，牽涉到原有建築物的拆除同時要顧及周邊住戶的安全，另外球場硬體的部分也同步跟龍來球場公司開會討論，市府團隊常常在棒球場現地協調開會。
林智堅表示，「重新啟用的球場目前並不完美，我想責任由我一肩扛起」，這幾年來市府團隊同仁非常盡心盡力，工期因為疫情而有所延宕時，也是同仁努力跟營造團隊協調；有人質疑經費的使用，不過這是對於市府團隊最不好的指涉，這個球場同時進行地下停車場的開挖，有別於其他場地的建置。
林智堅說，新竹市府的同仁們對於工程的付出和努力，只要是新竹人都深深有感，許多大大小小的工程民眾們都可以看到同仁和他常常戴著工地帽穿梭其中，新竹市府的工程品質在這8年也是城市改頭換面的關鍵因素。
林智堅說，晚上行程中第一時間知道球場的事情時，自己就致電給中華職棒會長蔡其昌，向他請教專業的建議，同時新竹市府也和中華職棒聯盟達成共識，要以球員的安全為第一優先，進行球場的改善，唯有場地完備，才有精彩的球賽。再一次向球迷球員們致歉，也請你們對新竹市立棒球場保持信心，一定會變好，再給大家最好的球賽。