類熱浪今續發威！恐再破高溫紀錄飆41度 水氣來臨時機曝
中央氣象局表示，今（24）持續受太平洋高壓影響，各地依舊是晴到多雲、高溫炎熱的天氣，針對本島除新竹市外，發布高溫警戒，桃園市、宜蘭縣、台東縣地區，台北市、新北市盆地，屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；基隆市、嘉義市地區，新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。
氣象局指出，今日只有午後山區有零星降雨；各地高溫都可以達到33至38度，全臺各地容易出現局部36度以上的高溫，尤其桃園以北、東半部及屏東地區有38度以上極端高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，外出務必做好防曬工作並多補充水分，而都會區在夜間也容易有30度左右的溫度，夜間活動也需留意，慎防熱傷害。
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，今日「類熱浪」持續發威，最高氣溫比昨日略升，花東縱谷大約可升至41度，大台北則可升至39度；各地中午前後紫外線「危險級」，應避免戶外活動，慎防「熱傷害」。今日各地區氣溫：北部24至39度，中部24至37度，南部24至38度，東部21至41度。週二、三 (26、27日)高溫逐日微降、仍在高檔，各地「晴朗酷熱」，應持續注意防曬、防中暑，午後山區偶有零星雨。
吳德榮說，週四至週六(28至30日)各地仍「晴朗炎熱」，高溫略降；「熱帶擾動」在琉球東側海面醞釀，台灣附近水氣緩慢增多，山區午後局部雷陣雨的機率及影響範圍逐日增加。（編輯：林莞茜）