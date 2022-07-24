不滿裴洛西訪台！外媒：中國暗示美方將採「軍事回應」
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前傳出可能於8月計畫訪問台灣，消息曝光時間點選在美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平可能的通話前；根據外媒報導，中國對此已私下向拜登政府發出嚴厲警告，其中明顯比過去不滿美國對台政策所發出的威脅更加強烈，甚至暗示不排除採取軍事手段回應。
英國媒體《金融時報》（Financial Times）19日報導指出，美國眾院議長裴洛西可能8月訪台。若行程為真，這將會是她亞洲訪問行程的一環，也是25年來首度有美國眾院議長成功訪台；儘管台灣方面，外交部表示未接獲相關訊息，中國外交部已在隔日宣稱此行嚴重損害中國的主權及領土完整，而美國將承擔一切後果。
《金融時報》日前則更新後續報導，並引述了6名知情人士消息指出，中國的威脅明顯比過去北京對於美方對台政策還來的不滿，威脅也更加強烈，這些私下的警告甚至還暗示中國可能採取軍事手段回應；不過美國白宮國家安全會議（National Security Council）以及裴洛西辦公室皆拒絕評論這篇報導，也以安全為由不對訪問一事置評。
至於美國總統拜登，有鑑於其主導的政府為了減輕美國通膨壓力，多次考慮削減對中關稅，原計美中領導人可能很快就會進行4個月來的首次通話會議，對於裴洛西的訪台拜登則明顯持懷疑態度，表示「軍方認為現在這不是個好主意，但我不知道具體情況是如何」。