英國網紅留學台灣！出席台灣校友會　稱台南美食還不夠甜

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駐英國代表謝武樵、教育組長畢祖安及駐處各組也派代表出席分享實用資訊。參加活動的「留台校友」包括剛結束在台研究計畫的英國非政府組織「香港監察」（Hong Kong Watch）主席薩金特（Gray Sergeant），以及有許多台灣粉絲的網紅戴舒萱。
戴舒萱來自距倫敦約一小時車程的英格蘭布萊頓（Brighton）。她在英格蘭里茲大學（Leeds University）研讀中文和語言學期間，2015年曾赴台南成功大學華語中心學習一年。
她在交流會上分享，台灣的華語教育很靈活，不侷限於在教室照本宣科，而是常舉辦文化、交流活動，協助學員深入認識台灣社會和文化，將所學融入生活。她透露，台灣的教學方式提供她YouTube創作靈感。
戴舒萱的頻道深入淺出介紹英語、英國文化和社會，探討不同文化的思維和行為模式差異，影片以英語發音為主、穿插華語，並附上中英對照字幕。
戴舒萱說，她開始經營頻道完全是無心插柳。2020年3月，英國因疫情首次「封城」，她為排遣無聊開始錄製影片，沒想到一部分享英國養貓習慣的影片獲許多台灣觀眾關注，這給她很大鼓勵。
她目前除了活躍於YouTube和Instagram等社群媒體，去年還成立公司，提供線上英語和英國文化教學課程，未來規劃跨足華語教學。
戴舒萱2012年曾到上海學習華語一年；回英國後，其他到台灣學習的同學向她大力推薦台灣，這讓她心生嚮往。
「在台灣第一天，我就有很好的印象。」戴舒萱告訴中央社，台灣人給她的感覺是友善、真誠、平易近人、樂於助人、對其他人很有興趣。文化差異沒妨礙她結交朋友、和其他人相互學習。
她說，台灣人會以友善的方式建議她如何把華語說得更好，「雖然我知道很多人希望和我練習英語」，但這通常是「有來有往」的交流。
她強力推薦外籍人士來台學習華語，「若想接觸正統中文，就要從台灣開始」。不過，她坦言，自己喜歡獨特的東西，且越複雜、挑戰智力的事物，她越覺得「酷」。台灣的注音符號是自成一格的符碼系統，雖然必須從零學習、「起頭難」，如今她已能享受在手機上用ㄅㄆㄇ打字的樂趣。
既然是在台南學習，自然少不了美食體驗。當戴舒萱在分享會提到台南以美食聞名，現場馬上有即將前往台灣的受獎生說，聽說當地食物是有名的「高含糖」。
戴舒萱接受採訪時笑稱，台南食物的甜度還沒達到她的標準，甚至與英國許多人的飲食偏好比起來，也是小巫見大巫。因為喜歡偏甜的口味，戴舒萱說，回到英國後，她最懷念的台灣料理是三杯雞。
「我聽說三杯雞的成分和料理方式很簡單，就是醬油、蜂蜜和其他東西，但是美味程度十分驚人。」戴舒萱說，另一個她很愛的食物是綠豆薏仁湯，尤其是加了枸杞，風味更是令人陶醉。
問她是否曾嘗試在英國製作三杯雞，她語帶自責地說還沒有、對自己的功力信心不足，恐怕需要他人指點。但她也說，在台灣一年期間，她大概只下廚過兩次：台灣外食太方便，甚至比自己買食材料理還便宜，這讓她可輕易嘗試不同食物、常與朋友在外頭聚餐，她很喜歡這一點。
雖然不少人期待在首都台北學習華語，戴舒萱認為，除了美食，台南有豐富的人文歷史地景，能從事的活動很多，是她在台灣最喜愛的地方之一，另一個則是宜蘭。
至於令她印象最深刻的文化差異，戴舒萱說，與英國社會相較，在台灣，人與人之間的距離比較近，甚至對認識不深的人也能聊很多、敞開心胸；人與人保持聯繫較容易，形式也很多元，包括一起在街上跳舞。
有趣的是，開始經營YouTube頻道後，她發現許多台灣人對英國人的刻版印象或負面觀感是冷漠、不友善、高傲、「很難懂」、「太有禮貌」、言語表達太複雜委婉、愛諷刺等。
戴舒萱說，這是不同文化背景造成的習慣與社交期待差異，例如表面冷漠不見得內心也是如此；諷刺往往是一種幽默，英國人也很愛自我解嘲；「語帶保留」則常是為確保言行得體，或出於考慮對方視角和感受，避免只顧著自我表達。
她告訴記者，相較於多數台灣人，英國人確實較不輕易表露情緒，表達方式也較細微多層次，有時確實較難解讀。此外，英國的人際關係也需要較長時間建立信任感。她認為，自我克制、把真正的自己藏得深一點之所以被視為正面特質，與第二次世界大戰的經驗有關。
謝武樵告訴在場約25位分享會英國聽眾，台灣是民主政體、自由經濟體，在許多領域活躍發展，社會開放程度高，「幾乎不管什麼話都能說」。雖然有中共威脅，台灣仍稱得上安全，是學習、結交朋友的好地方。
他提到，台、英關係近期有穩健進展，英國政府也對台灣海峽的和平穩定及台灣安全有越來越明確、頻繁的表態。與英國一樣，台灣強力支持自由民主，政府與民眾對烏克蘭被侵略感受很深、傾力相助；他透露，近日與烏克蘭駐英大使普萊斯塔可（Vadym Prystaiko）會面時，對方也對此表達感謝。（編輯：黃自強）1110723