近日數度與黃珊珊同台 蔣萬安：行程早排定為傾聽民意
國民黨台北市長參選人蔣萬安，今（24）日上午出席北投區市民健走活動時，意外與台北市副市長黃珊珊同框出席活動。對此黃珊珊受訪時直言自己沒有注意到，僅表示天氣好大家都出來運動是好事；不過蔣萬安則意有所指表示「行程很早就已經排定，也很少會改變」，並表示能夠有跟民眾互動，傾聽接觸他們需求的活動，一定都會到。
針對與黃珊珊一同出席同一場活動一事，蔣萬安受訪時表示，自己的行程很早之前就已經排定，也很少會改變，「能夠有跟民眾互動，傾聽接觸他們需求的活動，我一定都會到。」
現場媒體則追問，黃珊珊尚未辭去副市長一職，但出席活動都有民眾黨的參選人跟著，是否有違反行政中立的疑慮？對此蔣萬安則說，辭不辭職副市長自己要決定，且外界對於行政中立有非常高的標準，不希望看到任何的候選人濫用行政資源，為特定人士來選舉，因為這些都是民眾的納稅錢，不應該用公帑來從事任何選舉活動。
而面對民進黨參選人陳時中與黃珊珊，都相繼推出自己的著作，講萬安在受訪時也透露，自己也將推出新書，會讓大家更了解多個面向的蔣萬安。「不只是立法委員，也是二寶爸跟新創律師。」講萬安說，就是帶給台北市無限可能的希望。「我想在我們整個都完成規劃好之後，就會讓大家看到。」