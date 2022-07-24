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烈焰沖天如橘色濾鏡！優勝美地野火延燒　疏散6千餘居民

▲位於美國西部加州優勝美地公園附近發生野火，超過6000名居民被迫疏散，當局也加派400多名消防員投入救災。（圖／美聯社／達志影像）
▲位於美國西部加州優勝美地公園附近發生野火，超過6000名居民被迫疏散，當局也加派400多名消防員投入救災。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-07-24 10:54:38

全球暖化為極端氣候災情拉警報，位於美國西部的加州優勝美地國家公園（Yosemite National Park）南緣地帶本周六竄出野火，乾燥環境加炎熱氣候導致野火延燒範圍迅速擴大，成為今年度最大的野火之一；當局除了加派400多名消防員投入救災，超過6000名居民被迫疏散，同時關閉超過2000個家庭與企業的電力供應。

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這場大火於週五（22）下午自鄰近公園西南部開始，到週六已經擴大到將近38平方公里，根據加州消防局說法，消防員才剛從優勝美地公園最南端的一片巨大紅杉林邊緣撲滅一場大規模野火，眼下已經加派超過400名消防員與消防飛機、直升機等至公園西南方的米德派恩斯鎮。

▲加州優勝美地公園野火（圖／美聯社／達志影像）
▲加州消防局投入直升機進行灑水救火。（圖／美聯社／達志影像）
《美聯社》報導指出，野火至今已摧毀當地將近10棟房屋，另外有5座建築物受損，情況嚴重到威脅至附近2千餘棟建築。此外，野火導致許多公共道路關閉，包含通往優勝美地的主要道路第140號高速公路。

▲▲加州優勝美地公園野火（圖／美聯社／達志影像）
▲加州優勝美地公園西南部野火延燒範圍廣，不少建築慘遭火吻。（圖／美聯社／達志影像）
此前，消防人員才剛成功阻止火焰燒毀原內瑪利波沙谷的巨型紅杉，除了採用攜帶式灑水器濕潤紅杉的底部外，消防人員還手持工具刮除大樹周邊的土壤和雜物，這才避免千年樹齡的紅杉遭到火吻，不過部分樹木仍留下近180公分長的傷疤。

▲加州優勝美地公園野火（圖／美聯社／達志影像）
▲一名加州消防員看著園內大火。（圖／美聯社／達志影像）
位於加州的優勝美地國家公園坐落於舊金山往東約260公里處，每年約有300萬遊客造訪，其中7月、8月是一年當中最熱門的造訪旺季，這兩年受到極端氣候影響，加州面臨數十年來最嚴重的乾旱，在整個美國西部變得更加乾燥的情況下，炎熱天氣與低濕度導致野火愈來愈頻繁、致命。

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