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A片男主角很眼熟！他驚覺「是親弟弟」崩潰：該有反應？

▲「台灣第一AV男優」陳凡騏在節目中透露，哥哥有次看A片覺得男主角很眼熟，後來才驚覺「是親弟弟」，讓他當下超尷尬。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲「台灣第一AV男優」陳凡騏在節目中透露，哥哥有次看A片覺得男主角很眼熟，後來才驚覺「是親弟弟」，讓他當下超尷尬。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-07-24 11:54:192022-07-24 11:55:04

以網路歌手出道的陳凡騏，誤打誤撞跨足AV界，且在9個月內拍了50部作品，甚至一度在A片中展現好歌喉而爆紅，也被稱作「台灣第一AV男優」、「限制級斜槓青年」；而近日他也在節目裡聊到當AV男優的血淚，表示其實並沒有這麼簡單，更透露一件「超尷尬的事」。

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陳凡騏在《新聞挖挖哇！》節目中表示，目前拍攝過，且已上架的AV已有150支影片，而回想當初家人知道自己要拍A片當男優時，情緒起伏沒有太大，只淡淡的說「喔，知道了」。

不過後來哥哥有私底下找他聊天，表示因為看了一部AV片，豈料覺得「男優好眼熟」，才驚覺男主角就是自己的親弟弟，頓時陷入一陣尷尬，「因為看到自己的親人在做這個，我到底應該要有反應還是不應該有反應」，就叫陳凡騏以後要告訴他哪些是陳凡騏拍的，「我避開一下」，也讓他覺得蠻有道理。

▲「台灣第一AV男優」陳凡騏在節目中透露哥哥看A片，結果驚覺男主角是親弟弟，陷入一陣尷尬。（圖／翻攝自YouTube《新聞挖挖哇！》）
▲「台灣第一AV男優」陳凡騏在節目中透露哥哥看A片，結果驚覺男主角是親弟弟，陷入一陣尷尬。（圖／翻攝自YouTube《新聞挖挖哇！》）
此外，陳凡騏也透露，AV男優其實沒這麼好當，要經過一些選拔跟訓練才能上場工作，而且不只體態要好，還要有自己的特色、好的演技，「因為大家都覺得說，AV就是你在性愛，但你要做的東西是演戲的部分，文戲的部分其實佔很重的比例，反而是武戲的部分大家做起來都差不多，你要讓整個戲演得很精彩很流暢」，最後「你還需要控制」，因為拍AV是工作，不像私底下享受魚水之歡的感覺。

事實上，《NOWnews今日新聞》日前就曾報導「AV男優太會唱！她一查『是台灣歌手』　釣出本人回應了」一文，一名女網友打開AV網站被一部以家教為主題的片子吸引，她點進去後發現片中的AV男優突然拿起吉他自彈自唱，歌聲還超好聽，她便上網查了歌名。豈料一查竟發現男歌手就是男優本人，讓她不禁直呼「被AV耽誤的歌手」。陳凡騏當時也回應「本人晃過，受寵若驚」，而他在2021年就因為在A片中一展好歌喉而爆紅，如今成功成為「台灣第一AV男優」，可見實力不如小覷。（編輯：郭佩蓉）


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