今日會最熱！花蓮富源再飆40.3度 熱低壓生成對台沒影響
「大暑」昨日剛過，天氣依舊熱熱熱！受到太平洋高壓籠罩影響，今（24）日全台依舊晴朗炎熱，截至中午12時20分為止，最高溫出現在花蓮富源的40.3度，已經連續3天突破攝氏40度大關，至於人工測站觀測則以台北市與新北市板橋攝氏37.2度最高，不過隨著強烈日照，氣溫還在持續升高。中央氣象局預估，桃園以北、宜蘭、臺東、屏東地區及花蓮縱谷局部地區有出現攝氏38度以上高溫機率，大台北地區最高溫甚至上看攝氏39度，提醒民眾持續留意做好防曬準備，並多補充水分以免中暑。
目前台灣本島除了新竹市以外，其餘縣市18縣市都在氣象局所發佈的高溫資訊警戒範圍內，其中桃園市、宜蘭縣、臺東縣地區，臺北市、新北市盆地，屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷共7縣市為紅色燈號，有連續出現攝氏38度極端高溫的機率。基隆市、嘉義市地區，新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率，請加強注意。
氣象專家、天氣風險管理公司總經理彭啟明提醒，今天中國福建、浙江一帶的熱空氣持續移入，今日恐怕是最熱的一天，提醒民眾要特別注意。
此外，今日上午8時在日本南方海面上有一個熱帶性低氣壓生成，未來將逐漸往北往日本方向移動，對台灣陸地天氣沒有影響。氣象局預估，高壓影響的天氣型態預計將持續到週三 （7/27），不過週二之後西半部地區及東半部山區就容易出現午後雷陣雨。下半週在琉球群島東南側將有低壓帶逐漸生成，可能有些熱帶擾動發展，不過對台灣影響還有待觀察。