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快訊／本土增21460例！死亡+65　境外+277

▲指揮中心表示，本土增21460例個案，死亡增65例。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心表示，本土增21460例個案，死亡增65例。（圖／指揮中心提供）

編輯中心／綜合報導

2022-07-24 14:02:30


中央流行疫情指揮中心今(24)日公布國內新增21,737例COVID-19確定病例，分別為21,460例本土個案及277例境外移入；另確診個案中新增65例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之21,460例本土病例，為9,897例男性、11,554例女性、9例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(3,747例)，臺中市(2,632例)，桃園市(2,270例)，臺北市(2,204例)，高雄市(2,147例)，臺南市(1,771例)，彰化縣(1,020例)，屏東縣(627例)，新竹縣(624例)，宜蘭縣(575例)，苗栗縣(554例)，新竹市(526例)，雲林縣(525例)，嘉義縣(435例)，花蓮縣(353例)，南投縣(342例)，基隆市(327例)，嘉義市(249例)，臺東縣(222例)，金門縣(188例)，澎湖縣(102例)，連江縣(20例)。

指揮中心指出，今日新增65例本土病例死亡個案，為42例男性、23例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、63例具慢性病史、47例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月12日至7月21日，死亡日期介於5月28日至7月21日。

指揮中心說明，今日新增277例境外移入個案中，為165例男性、112例女性，年齡介於未滿5歲至70歲多歲，分別自美國及新加坡(各6例)，泰國及越南(各4例)，日本、瑞士、澳大利亞、加拿大及德國(各2例)，印度、柬埔寨、韓國、西班牙、香港、印尼及中國(各1例)移入，另240例感染國家調查中。入境日期介於今年4月19日至7月23日。

指揮中心統計，截至目前國內累計14,537,944例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,100,780例排除)，其中4,430,583例確診，分別為18,464例境外移入、4,412,065例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計8,596例COVID-19死亡病例，其中8,581例本土，個案居住縣市分布為新北市1,933例、臺北市1,006例、臺中市835例、高雄市776例、臺南市658例、桃園市643例、彰化縣505例、屏東縣354例、雲林縣253例、南投縣246例、基隆市204例、嘉義縣180例、苗栗縣178例、宜蘭縣172例、花蓮縣146例、嘉義市137例、新竹縣130例、臺東縣116例、新竹市80例、澎湖縣18例、金門縣11例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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