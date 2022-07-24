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啦啦隊正妹曾遇暴力前任　擇偶先看學歷「黃宣是理想型」

▲​​​​​​​「啦啦隊正妹」翊喬偏愛黃宣，擇偶先看學歷。（圖／Up直播提供）
▲​​​​​​​「啦啦隊正妹」翊喬偏愛黃宣，擇偶先看學歷。（圖／Up直播提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-07-24 21:31:00

桃園雲豹專屬啦啦隊「電豹女Leopard Girls」的超人氣成員翊喬，宣告加入直播圈，年僅21歲的她，除了是啦啦隊成員，更從人氣女團選秀節目《菱格世代DD52》脫穎而出，廣受粉絲們喜愛，目前仍在求學階段，得同時兼顧好學業與演藝工作。

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▲翊喬在「電豹女Leopard Girls」擁有高人氣。（圖／Up直播提供）
▲翊喬在「電豹女Leopard Girls」擁有高人氣。（圖／Up直播提供）
翊喬擁有32C、24、34姣好身材，每週持續運動、起床後練舞30分鐘，笑說是進行「空腹有氧」燃脂效率更高、能消水腫，也會到健身房做重訓課程。

翊喬從小時候就喜愛表演，國小還曾參加《超級偶像》選秀海選，從網路影片慢慢自學唱歌，偶像是金曲歌后艾怡良、音樂才子小宇，喜歡嘻哈、R&B音樂風格，目前也持續在籌備新專輯。翊喬從選秀節目學習到很多經驗，體會到「如何抓鏡頭展現自己」，雖然沒有機會成為正式選手，甚至後來被淘汰，但靠著努力唱跳成為了「鬼牌」的隊長。

為了持續精進自己的創作，翊喬選擇加入《1500聲量音創》的作詞班上課，從創作中更了解自己，也在這環境認識其他音樂人！自己最喜愛創作曲是《LOVE ? 》這是她的第一首作品，與JINBO跟J.WIN 共同創作R&B歌曲，也首次把對於現代愛情的看法寫進歌裡，被問到自己過往的情感狀況，她也坦言曾在愛情裡受過傷：「遇到過家暴男跟恐怖情人，一度對愛情失望，希望大家都能多愛自己一些。」

翊喬從事直播工作3年，當初抱著試試看心態，自嘲「現在收入也不好，但我維持佛系直播」，曾遇到恐怖粉絲成了跟蹤狂，對方在放學時校門口直接堵人。目前單身超過一年的翊喬，被問及理想型，她笑稱：「我會先看學歷，要幽默讓我想像不到，希望有點神祕，外表喜歡濃眉大眼型，像是歌手Yellow黃宣就超級愛。」

▲翊喬從事直播工作3年。（圖／Up直播提供）
▲翊喬從事直播工作3年。（圖／Up直播提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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