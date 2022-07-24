加油先等等！汽、柴油各調降0.2元及0.1元

台灣中油公司自明（25）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.2元及0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.3元、95無鉛汽油每公升30.8元、98無鉛汽油每公升32.8元、超級柴油每公升27.1元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收5.4元及6.8元。
台灣中油表示，本周受沙烏地阿拉伯拒絕美國增產要求及加拿大輸美油管受損等因素影響，導致國際油價上漲。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲3.76美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.023元，國內油價依公式計算漲幅為3.00%。按浮動油價機制調整原則，原應每公升各調漲5.2元及6.7元，為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收5.1元及6.5元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.3元。
雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收5.4元及6.8元，國內汽、柴油實際價格每公升各調降0.2元及0.1元本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價、平穩機制運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整之5.4元及6.8元均由台灣中油吸收，累計111年至6月底止，台灣中油共吸收約205.15億元。調價後各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。