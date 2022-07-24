聲稱遭民主黨迫害！川普輔選活動連喊3次「不會不選」
隨著美國前總統川普（Donald Trump）有意投入2024年美國總統大選，再戰一場意願漸明，不僅過去內閣擬籌組「影子政府」名單先行曝光，根據他出席輔選活動期間的宣言，更強烈表明自己「遭到民主黨迫害」，連喊3次「絕對不會」放棄競選任何公職，暗示仍有意參加2024年總統大選。
川普於本周五（22）出席亞利桑納州共和黨籍州長及議員黨內初選的輔選活動期間提到國會山莊暴亂事件，川普告訴共和黨支持者，調查委員會的一切指控都是「虛構的」，是民主黨對其的政治追殺，「如果我宣布不再競選任何公職，那華盛頓對我的政治追殺就會結束」，接著更喊出「但我絕對不會這麼做！絕對不會！絕對不會！」。
川普強調，自己「參選了兩次，也贏了兩次」，除了重申2020總統大選選票被竊論以外，還稱「第二次的得票數甚至比第一次更高，但現在，我們不得不再次創造歷史」，相當於明示自己即將再次回到競選舞臺。
消息指出，目前最有可能宣布正式參選的時機是選在9月美國勞動節的前後舉行競選活動；此外，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也傳出有意準備參選，最快將於11月期中選舉前後做出決定，也就是說屆時可能和同屬共和黨的「前老闆」川普進行黨內競爭。
不過前總統川普仍是共和黨員，面對即將來臨的期中選舉與黨內初選，川普眼下行程是紅州跑透透替州長、州參議員競選人站台，換取將來可能的選舉資源；而他的前內閣成員麥馬漢（Linda McMahon）則開始替他籌組「影子內閣」名單，盼能在川普順利當選後「無縫接軌」開始執政。