WHO列猴痘為國際公共衛生緊急事件　疾管署提2作為應變

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疾管署指出，我國截至目前已通報10例病例，累計2例境外移入確診病例，感染國家為德國及美國，將持續密切觀察國內外疫情發展；另為減少受感染的風險，該署已於今年6月30日起，將具有本土或不明感染源猴痘個案之49個國家旅遊疫情提升至「第二級：警示(Alert)」。全球自今年5月起於非猴痘疫區爆發疫情以來，截至今年7月22日全球累計至少74國/地區報告16,836例確診，其中以歐洲及美洲區域疫情最嚴峻，累計病例前五名分別為西班牙、美國、德國、英國、法國。
疾管署呼籲，基於上述49個國家旅遊疫情提升至第二級，當地可能已具社區傳播風險，國人若前往該些國家，應避免可能與不特定人士密切接觸之社交活動等高風險場域，返國入境時如出現發燒、皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，並儘速就醫，告知醫師旅遊史及接觸史。相關資訊可至疾管署全球資訊網或撥打國內免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。