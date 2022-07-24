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入境確診連破三位數！韓國明起入境「1天內」須PCR篩檢

▲韓國不敵Omicron變異株BA.5的威力，新冠疫情近期再度升溫，當局規定明起入境一天內須接受核酸篩檢（PCR）。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國不敵Omicron變異株BA.5的威力，新冠疫情近期再度升溫，當局規定明起入境一天內須接受核酸篩檢（PCR）。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-07-24 15:14:27

韓國不敵Omicron變異株BA.5的威力，新冠疫情近期再度升溫，平均每日新增6、7萬例確診，甚至創下14周以來的最高紀錄。對此，韓國防疫當局決定再度緊縮入境政策，自明（25）日起入境1天以內必須接受核酸篩檢（PCR），直到陰性報告結果出爐前都必須待在住處。

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根據《韓聯社》等韓國媒體報導，韓國今年疫情自三、四月出現明顯控管成果，自今年六月起韓國防疫部門即宣布陸續實施入境免隔離等措施，不過隨著疫情升溫，當局宣布放寬的入境檢測時限將再度收緊，核酸檢測時限明起由入境後72小時內縮短為24小時內；若因時間問題而未能即時安排篩檢，也要在入境次日進行核酸檢測，直到陰性結果出爐前，都必須在自宅或住處內等待結果。

韓國防疫部門建議，入境人員採樣後在家或住處等候，直到陰性結果出爐。如果疫情繼續擴散，防疫部門將考慮要求入境人員必須提交核酸檢測陰性證明，而不再認可快速抗原檢測結果。

韓國疫情自6月24日後出現升溫趨勢，當天單日境外移入病例破百例，且持續攀升至單日3、400多人，今（24）日則通報單日新增6萬5433起病例，創下14周以來周日的最高紀錄，官方表示實施更嚴格的入境防疫規定是為了有效控制疫情，未來將視情況繼續調整對應措施。
 

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