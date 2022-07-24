獨／疫情前買南萬華河景房　型男治療師出國3年爽賺500萬

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而道格心裡還很希望自己的房子可以看見何景，最好附近還有綠地或公園，「小時候希望長大買房，打開窗戶就能看到河景，這是我唯一的堅持。」看過淡水河沿岸各區的房子，淡水、關渡雖然有看到便宜的物件，但交通對道格來講真的有點遠；三重、蘆洲則大多是屋齡高的老房，至於板橋和景美雖然有看到不錯的，但價格偏高超出預算，讓他始終下不了手。最終他選上南萬華位於環河南路二段上的河景房，2019年初以每坪50萬元、總價1250萬元，買下25坪、公設比29%的2房大樓。
所謂的「南萬華」，地理範圍約為西藏路以南、汀州路及中華路以西，新店溪則是東與南的邊界的區域，舊名「加蚋仔」，意思是沼地。這裡過去市容老舊、人口複雜，是連當地人都會擔心治安不佳的地區，甚至還有當地人說「在萬華活了40年都不敢去」。但道格卻一點也不以為意。「從我家可以走到剝皮寮、華西街、龍山寺等知名古蹟，附近也有觀光夜市和家樂福賣場，離捷運龍山寺站也只要10分鐘腳程，無論是採買或交通機能都無可挑剔！」此外，喜歡運動的道格，充分利用住家旁就是河濱公園的優勢，下樓就能到河堤慢跑，甚至可以騎腳踏車直達往北直達淡水，一路騎到北海岸，往南又能接板橋、三峽，更重要的是，地址還掛著台北市門牌，「一切生活條件都讓我滿意極了，第一眼看到我就想就是它了。」
21世紀不動產表示，「南萬華」擁有許多公園綠地，包括寬廣的青年公園與河濱公園，在都會中仍保有大片綠意；不僅如此，南萬華還有全市最重要的兩大民生批發市場，分別為萬大路底的第一果菜批發市場，以及環河南路與艋舺大道交會處的環南家禽綜合市場，這兩大市場能滿足居民各種採買需求，加上『南萬華』掛的是台北市門牌，因此近幾年逐漸成為房市熱點。
這幾年疫情爆發後，道格一直在北京工作，但他很確定未來一定會回台灣。幸運的是，先買下心目中的好房子不只心安定了，價錢漲得更驚人！從當初每坪50萬元漲至每坪70萬元，漲幅高達4成，等於道格不在台灣這段期間，他的房子就默默增值500萬元！雖然猶如天上掉下來的禮物，但對道格來說，竟然心理擔憂比高興還多。「因為我房子不可能賣，頂多轉租出去，所以這漲幅也不會進我口袋。」道格說，如今房價越來越高，讓很多年輕人買不起，這恐怕會影響未來房市的活躍度，等到未來空房太多，恐怕會影響房價，這反而該讓人擔心。
21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱表示，2022年前半年接連升息之下，已有房貸利率站上2%，除了直接影響房貸族每月負擔的房貸金額以外，也連帶影響購屋者的信心。假設一千萬貸款，房貸利率1.5％升息到2%，30年期貸款族每月約增加2,450元房貸支出，20年期每月約增加2,333元支出，對30年房貸族來看影響較大。
已購屋民眾可以考慮跟原貸款銀行爭取降息，若往來紀錄良好將有利於爭取，若原貸款銀行下降空間不大，再評估是否轉貸到其他銀行。有計劃購屋的民眾可先試算看看，一旦面對升息房貸支出增加後，是否會影響到還款能力及生活品質。