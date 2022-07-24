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裝甲兵被砲管壓死！家屬難接受　陸軍調查認了：嚴重違紀

▲24歲義務役士兵全若堯，日前進行戰車整備作業時，不慎被砲管重擊，當場失去生命跡象，送醫仍宣告不治。（示意圖／陸軍司令部臉書）
▲24歲義務役士兵全若堯，日前進行戰車整備作業時，不慎被砲管重擊，當場失去生命跡象，送醫仍宣告不治。（示意圖／陸軍司令部臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-07-24 16:23:37

陸軍第8軍團裝甲564旅義務役士兵24歲的全若堯，21日在屏東三軍聯訓基地進行戰車鑑定保養作業時，不慎被砲管撞擊壓傷，當場失去生命跡象，送醫經使用葉克膜搶救後，仍是傷重不治。全若堯僅是軍事訓練役，再13天就要退伍，因保養戰車發生憾事讓家屬難以接受。而陸軍司令部今（24）日表示，初步調查顯示單位確有嚴重違反保養紀律，已檢討各層幹部並核予記過、調職處分。

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據了解，全若堯在進行戰車鑑定保養作業時，疑似因砲管不正常運動，遭到砲尾環壓傷後送醫不治。全若堯僅剩13天就要退伍，就讀宜蘭土木工程系畢業的他，原本計畫在退伍後去投考公務員，以便改善家中經濟。而未受過專業訓練的全若堯卻在保養戰車時發生意外，家屬對此感到難以接受，希望國防部釐清真相，給出一個合理交代。

陸軍司令部表示，根據去年頒布的「軍事訓練通報第23號」，明定常備兵役軍事訓練役男服役期間，僅能執行警衛勤務、訓場維管等非高風險性工作，但初步調查顯示，564旅未依規定派遣人員，嚴重違反保養紀律，致生重大意外，已檢討各層幹部並核予記過、調職處分。

陸軍司令部強調，後續將全力配合屏東地檢署調查，向家屬與大眾致歉，絕不卸責。屏檢則表示，依照軍方說法，這起意外屬於機件異常，但當中是否有人為疏失的部分仍要釐清。（編輯：倪浩軒）

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