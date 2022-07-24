救國團送愛到偏鄉 地利國小籃球隊獲贈裝備士氣振

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只是，偏鄉物資短缺，在籃球運動裝備方面，難免陽春克難。此事為南區會長郭貝瑛獲悉，3月時曾帶領義工夥伴深入訪視關懷，發現地利國小籃球隊小朋友非常投入，天天勤奮練球，致使籃球鞋成了最大消耗品，甚至有人光著腳上場練球，迫切須要補給。
因此透過網路小額募款，整合大家愛心及資源，募得32雙Nike籃球鞋，球隊每人一雙、32顆斯伯丁籃球、保久乳10多箱、鋼鐵人籃球襪96雙、去黴除臭神器5台等物資，總共裝了10多個大箱子，今天浩浩蕩蕩從臺中市運送到地利村，捐贈給地利國小籃球隊，以實際行動為他們打氣。
今天是假日，籃球隊全體師生仍等在學校，當他們看到為每個人選定尺碼的嶄新球鞋時，無不流露燦爛笑容。小五學生松家鈺表示，每個球員都很喜歡打籃球，但最欠缺一雙好球鞋，現在每個人都有一雙合腳的球鞋，包覆性夠，跑得更輕盈、跳得更高，也不容易受傷，日後參加比賽一定可以卯足全力、大展身手。
地利國小曾筱茹校長表示，偏鄉孩童家境普遍不好，透過籃球運動的訓練，不斷給支持與鼓勵，讓孩子勇於面對挑戰，培養永不放棄精神。儘管布農小孩先天矮小，環境也沒有人好，但是他們在球場上專注精神、矯健的身手與耐力，只要堅持，一定能走出屬於自己的一條路！
救國團主委郭國輝表示，救國團向以「公益、服務、教育、健康」4大理念，致力推動公益服務，地利國小在有限資源下發展籃球運動有成，相當難能可貴。他感謝羿麗智能創見、警聯保全、十二月餐飲事業機構、永生園藝景觀、景宏景觀有限公司、百共建設等企業做公益，合資捐贈籃球及籃球鞋等物資，讓偏鄉小孩不用再打赤腳練球，有了完善裝備，平時訓練或者比賽有更好發揮，也許能藉此翻轉人生。