救國團送愛到偏鄉 地利國小籃球隊獲贈裝備士氣振

送愛到偏鄉！救國團台中市南區團委會一行人，今天頂著烈日親赴信義鄉地利國小，將大批籃球等物資捐贈地利國小籃球隊，小小球員當場穿上名牌籃球鞋，玩轉斯伯丁籃球，欣喜寫滿臉上。領隊南區會長郭貝瑛祈許，藉由公益熱情濟助，能一圓偏鄉少年籃球夢，進而有機會翻轉人生。

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地利國小素以籃球運動為學校發展目標，積極推動原住民體育專才培育計畫，其中以籃球運動發展最有成效。8年來，地利國小籃球隊在專業教練教導下，成績卓越，不少表現傑出球員，尚未畢業就有人來「挖角」，被遴選至全國各地著名籃球校隊，銜接國中端更專業精進的籃球訓練，稱得上是籃球人才培育搖籃。

▲南投地利國小籃球隊，每名球員都獲贈一雙量好尺碼的名牌球鞋，開心不已。（圖／南區團委會提供）

只是，偏鄉物資短缺，在籃球運動裝備方面，難免陽春克難。此事為南區會長郭貝瑛獲悉，3月時曾帶領義工夥伴深入訪視關懷，發現地利國小籃球隊小朋友非常投入，天天勤奮練球，致使籃球鞋成了最大消耗品，甚至有人光著腳上場練球，迫切須要補給。

因此透過網路小額募款，整合大家愛心及資源，募得32雙Nike籃球鞋，球隊每人一雙、32顆斯伯丁籃球、保久乳10多箱、鋼鐵人籃球襪96雙、去黴除臭神器5台等物資，總共裝了10多個大箱子，今天浩浩蕩蕩從臺中市運送到地利村，捐贈給地利國小籃球隊，以實際行動為他們打氣。

今天是假日，籃球隊全體師生仍等在學校，當他們看到為每個人選定尺碼的嶄新球鞋時，無不流露燦爛笑容。小五學生松家鈺表示，每個球員都很喜歡打籃球，但最欠缺一雙好球鞋，現在每個人都有一雙合腳的球鞋，包覆性夠，跑得更輕盈、跳得更高，也不容易受傷，日後參加比賽一定可以卯足全力、大展身手。

▲救國團送愛到偏鄉，南投地利國小籃球隊獲贈裝備士氣振。（圖／南區團委會提供）

地利國小曾筱茹校長表示，偏鄉孩童家境普遍不好，透過籃球運動的訓練，不斷給支持與鼓勵，讓孩子勇於面對挑戰，培養永不放棄精神。儘管布農小孩先天矮小，環境也沒有人好，但是他們在球場上專注精神、矯健的身手與耐力，只要堅持，一定能走出屬於自己的一條路！