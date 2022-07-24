爽領年薪849萬！中國最強女秘書　放棄鐵飯碗掙出一片天

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然而朱旭並不心滿意足，在大學期間她因為財經專業相關科系接觸到許多所謂的「成功人士」，在與他們交流後朱旭也跟著大開眼界，同時決定和其他同學們選擇不一樣的出路，決定考研究所繼續深造；在她的努力下，她也順利地考上了倫敦大學公共政策系，之後她又成功考入了中南財經政法大學，攻讀管理學碩士，也在香港公開大學的企業管理學拿到碩士學位，成功用知識武裝自己。
2006年，學成歸國的她順利考進深圳國家稅務局，拿到了這個人人都羨慕的「鐵飯碗」後，她憑藉出色的工作能力，很快升職到主任經理等管理階層位置，然而生活穩定且薪水高的鐵飯碗始終不是她的歸宿，明明可以在公家機關安心當上老大的她毅然決然地選擇了離開，因為她知道光靠自己的能力，決定可以掙出一片天來。
當時朱旭選擇辭職家人們並沒有特別意外，倒是同學們總暗自不解她的決定；離開深圳後，朱旭的目標是萬科董事會秘書。作為一家房地產企業巨頭，萬科集團看見眾多應聘者當中最出色的朱旭，靠著驚人的工作履歷與出色的樣貌口才，朱旭在這間實力雄厚的公司終於能夠大放異彩，業務內容舉凡籌備董事會、股東大會、股東資料管理或相關企業資訊蒐集等，她穩紮穩打克服一次次困難，也多次圓滿完成任務，更在關鍵時刻從旁給予重要建議，證明「秘書」不只是個不起眼的職位，而是靠著自身能力往前邁進的職位。
憑藉著出色的表現，朱旭在短短的兩年內，得到了萬科集團高層的一致認可，還獲得了「金牌秘書」的稱號，年平均薪水從人民幣409萬漲到821萬，隨後又上升至849萬，在當時中高階管理職位薪酬排行榜上名列第一，落實了「中國最貴女秘書」的美稱；根據萬科集團財報數據顯示，朱旭每年還能拿到約1000萬的集團年終獎勵，這得歸功於她承擔的事務遠比一般秘書、甚至董事長祕書還多，憑藉自己的專業素養以及多年的工作經驗，朱旭被董事們一致肯定，破格提拔為為萬科集團的副總裁，此時她還身兼上市公司委員會委員、稅務協會理事等職務，「最強女秘書」無疑創造了中國商界的一個奇蹟。