張文綺太強勢「我讓他自卑」 遭前任封鎖後仍大方祝福
31歲的張文綺去年入圍金鐘獎後，依舊在事業上繼續努力，除了投資鹹酥雞店之外，也在今年生日推出新書《練習與自己對話~願意當個傻女孩》，她今（24）日與徐凱希出席簽書會，坦言現在最缺的就是戀愛對象，而談到前男友「扯鈴王子」紀詠勳，張文綺除了大方祝福對方要幸福之外，也透露當時分手主因。
張文綺去年與紀詠勳的姊弟戀畫下句點，現在男方也有新對象，她選擇大方祝福，「是楊千霈截圖給我看，我才知道的，很開心他能找到適合的人。」張文綺透露2人私下已沒有聯繫，甚至慘遭封鎖，「我傳訊息給他傳不出去，上面寫著需要開啟朋友認證，應該是被拉黑了。」不過強調當時是和平分手，主要是自己的問題，「可能我比較強勢，對方也都會讓著我，我讓他感到自卑。」即便這段感情已經失衡，不過張文綺仍鼓勵自己向前看，希望大家多幫她徵友。
張文綺自認非常想談戀愛，興奮之情難以掩飾，同時開出理想條件，「希望身高超過178，要有些肌肉，但像沛旭哥（李沛旭）那種就太壯了！」表示對方最好是從商，也嚮往與另一半合作事業。談及連靜雯被「愛情詐騙」，張文綺坦言不太能接受網路交友，畢竟面對面比較有感覺，而自己現在也很積極在「跑攤」，各種聚會都不想放過，只為能盡快找到合適的另一半。