中職因球場狀況延賽　新竹代理市長：向球迷道歉

新竹棒球場重新啟用後問題不斷，中華職棒公布今（24）日富邦悍將與味全龍比賽，經聯盟與市府、兩球團討論後，將辦理延賽。新竹代理市長陳章賢說，對球迷造成的不便，他謹代表市政府向所有球迷道歉。 我是廣告 請繼續往下閱讀 陳章賢表示，昨天跟今天他有來關心球員的狀況，並虛心接受所有球員指教，他也很感謝教練和球員對市政府的鼓勵。改建期間市政府和味全龍球團和龍來公司密切溝通合作，努力要把球場做到符合各方面需求。陳章賢說，這2天球員反應仍然有細節需要做調整，所以未來將密切向中職聯盟跟球員工會請教，希望在確保球員安全的前提下，將球場改善得更符合球員及賽事要求。新竹市府指出，中華職棒會長蔡其昌已臉書發文表示，經與市府、兩球團密切溝通討論後，決議讓新竹球場進行較完善的修正調整，今晚新竹味全龍主場賽事以延賽辦理。新竹市府說，8月的新竹主場賽事則依照市府、味全球團的溝通結論，朝更換比賽場地辦理，讓市府與球團等相關單位能有較充裕的時間進行修正調整，來給球員們更安全的比賽環境。新竹球場12億整建問題多被罵翻 黃珊珊：天母球場很安全新竹棒球場遭批 林智堅：所有責難到我身上為止中職／12億整修新竹球場比操場還雷 球員工會呼籲停賽球員、球迷不滿新竹棒球場 林智堅道歉：責任我一肩扛