高市疫情穩定 陳其邁提醒周一有上呼吸道症狀須停止上班
高雄市今(24)日公布新增2,147例確診個案、32例境外移入個案，盛行率達18.62%，整體疫情趨勢持續穩定緩降。市長陳其邁在前往小港高中疫苗接種站關心幼兒接種情形時也提醒，週一上班時，如出現發燒等上呼吸道症狀，務必停止上班，儘速以家用快篩試劑進行篩檢，或儘速前往合約院所就診快篩，以確保自身及職場安全。
陳其邁也呼籲尚未接種的嬰幼兒家長，儘速逕上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」 進行預約。2歲以下幼兒請前往鄰近的合約醫療院所接種，無法上網預約者，也可直接聯繫住家附近的幼兒疫苗合約診所電話預約，如欲查詢疫苗接種相關資訊可逕上衛生局全球資訊網瀏覽查閱。若幼兒於曾感染過，應間隔滿3個月後再行接種。
另外，衛生局也表示，研究指出5歲以下幼兒打mRNA疫苗，不良反應發生率比成人低。嬰幼兒打疫苗後，可能會出現以下副作用：躁動哭鬧、接種部位疼痛、嗜睡、食慾不振、發燒、注射部位紅班及腫脹。
衛生局也提醒，如小朋友接種後，發燒超過48小時、出現嚴重過敏反應、呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等症狀，請家長應儘速帶小朋友前往本市6家疫苗接種後送責任醫院（高雄長庚醫院、高雄榮民醫院、市立小港醫院、市立聯合醫院、義大醫院、高雄醫學大學附設醫院）就醫。衛生局強調，目前整備負壓隔離及專責病房總計1,053床，空床率59.1%，量能充足無虞。
衛生局鼓勵高雄市65歲以上長輩7月31日前完成第3或第4劑疫苗接種的長輩，可領取700元禮券及2支快篩試劑，請長輩依通知單時間前往社區接種長施打疫苗。
※【NOWnews 今日新聞
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