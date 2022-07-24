強行動武驅離示威者！斯里蘭卡總統辦公室25日將重新開放
今年陷入嚴重經濟危機、宣布破產的斯里蘭卡，在歷經抗議者闖入首都可倫坡總統辦公室示威遊行後，終於在20日選出繼任總統；然而勝選出爐的現任總統、前總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）卻加強軍警權力，全面展開強行驅離行動，將示威者驅離被佔領的總統辦公室，引發國際譴責，外媒報導指出，警方表示在驅離行動過後，總統辦公室將於下周一（25日）重新開放。
斯里蘭卡長年被前總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）家族把持，在一連串錯誤政治決策下，如今面臨獨立建國以來最急迫的經濟危機，嚴重缺糧、燃料引動民眾上街抗議要求時任總理與總統等一干官員下台負責；示威行動在七月初迅速升溫，不僅總統官邸、辦公室被示威者強行入侵，就連總理私人住宅也遭縱火。
隨著前總理被國會正式票選成為拉賈帕克薩的繼任者、新任斯里蘭卡的總統，威克瑞米辛赫在不到24小時之內，便立刻要求警方強力制裁這些示威抗議者，包含在22日深夜展開突襲，讓手持警棍和配有自動步槍的維安部隊驅離仍不滿威克瑞米辛赫當選總統而待在總統辦公室的反對者。
驅離行動過程拆除示威者最大的抗議基地，根據《法新社》報導指出，至少有48人受傷、9人被捕，包含國際人權組織、聯合國等皆譴責敦促這位斯里蘭卡新總統，停止對手無寸鐵的抗議者使用暴力。
警方發言人塔爾杜瓦（Nihal Talduwa）表示，自5月9日以來對總統辦公室的圍困終於解除，總統辦公室已準備好25日重新開放，並稱抗議者可以自由地在總統辦公室附近的指定地點繼續進行示威。