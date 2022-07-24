林志穎自撞！律師嘆「救人別想法律」：否則一定掉頭就走

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呂秋遠進一步指出，「關於法律規定，確實你知道越多，就會越害怕」。呂秋遠分析，「原則上，法律不反對，也不鼓勵這樣的事情」，如果路人突然路倒，目擊者可以報警，但並沒有過去幫忙的義務，而且假如對方當下其實不適合移動，恐怕會「因為我們移動他的身體，所以導致他的狀況變差」，想要勇於救人固然是好，但「如果沒有專業，當然就得要承擔風險」。
呂秋遠認為，「看到有人有難，知道法律以後，去救的人當然不會多，因為那需要強大的道德勇氣，不擔心往後『可能的麻煩』，才會義無反顧的去做。」
至於法律上所謂緊急避難措施的免責規定，呂秋遠直言其實「如果做的事情過當，還是要罰」。並舉例像是「在做心肺復甦術的時候，不小心壓斷他的肋骨，會不會有傷害罪構成？」如果這個人其實不需要心肺復甦，是你判斷錯誤，那麼未來假若對方要告你，你援引緊急避難，檢察官或法官還是有可能會認為，「你判斷錯誤、避難過當，所以還是有過失傷害罪，還是要賠錢」。
呂秋遠強調，當然也可能認為不用賠償、沒有刑責，但就是要case by case的認定。總之「如果人家要告你，法院你是走定了」。最後就算無罪確定、不用賠償，「三年過去了，你付了律師費、去了好幾次法院，被法官、檢察官，還有本來要進鬼門關的人質疑，你心很累，喪失了幫助別人的信心與勇氣，大概就是這樣」。
然而，呂秋遠話鋒一轉，「看到路邊的意外，真的以後都不要幫忙了嗎？」呂秋遠並不如此認為，並以孟子說過的故事為例，看到小孩要跌進井裡，起心動念想去救他，這時候沒有想到別的，就是「單純的想要救這個孩子」。
呂秋遠強調，「考慮完法律，你真的會喪失去拯救路人的決心」，但是在那個當下，人根本不會想到法律，「只會想到，快救他，他要死了，這是身為人的高貴品質」。不過呂秋遠也補充，法律這樣的規定並沒有錯，「因為原本救人就要衡量自己的能力」，你決定要救人，那就要承擔責任，「承擔相對應的代價」。
呂秋遠最後結論，「以後看到有人陷入危險，該不該救，請不要去思考法律問題，因為想完以後，你肯定會掉頭就走。可是，這個社會需要的，並不是掉頭就走，而是那份人類高貴品質的互助良善，不是嗎？」（編輯：倪浩軒）