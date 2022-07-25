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萬安演習25號登場！注意事項一次看　北市首實施離車疏散

▲45號萬安演習於7月25號起至7月28號止，連續4天分別於北、中、南及外離島地區實施。圖為北市廣居里實施萬安演習防空避難處所演練。（圖／記者呂炯昌攝，2022.07.22）
▲45號萬安演習於7月25號起至7月28號止，連續4天分別於北、中、南及外離島地區實施。圖為北市廣居里實施萬安演習防空避難處所演練。（圖／記者呂炯昌攝，2022.07.22）

編輯中心/綜合報導

2022-07-25 10:00:00

每年例行性的萬安演習，將於7月25號起至7月28號止，連續4天分別於北、中、南及外離島地區實施。萬安45號演習於下午1點30分到2點登場，而比較特殊的是，台北市、台中市南屯區豐樂里、台南市永康區東橋里將重點試辦「離車疏散」，演習期間駕駛除了要靠邊暫停，人還必須下車配合前往避難處所進行疏散。

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★全台演習日期

7月25日（星期一）：北部地區（宜蘭縣、基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣）
7月26日（星期二）：中部地區（苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣）
7月27日（星期三）：南部地區（臺南市、高雄市、屏東縣）
7月28日（星期四）：花蓮縣、臺東縣、金門縣、連江縣、澎湖縣

★實施時間

13時30分至14時

★警報發放模式

全民防空演習警報開始（1長音，2短音，長音15秒，短音各5秒，各音節之間均間隔5秒，連續3次，共計115秒）、解除警報（1長音90秒），本次演習也會在全國進行防空警報測試，並透過手機傳送空中威脅告警簡訊，大家收到簡訊時，千萬不要驚慌！

★演習期間配合事項

1.演習於1330-1400時實施，採有預警、分區同時段方式實施防空演練。
2.警報發布後，人車實施管制，並依引導進行疏散避難。
3.飛機、船舶、高鐵、鐵路、捷運、高速公路車輛正常行駛，出站及下交流道後，仍須接受引導進行疏散避難。

★不配合演習者

防空演習期間，如有不聽從員警及民防人員指揮、勸導者，將視違規情形之輕重，依民防法第25條第2款規定，處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

★離車疏散

於台北市、台中市南屯區豐樂里、台南市永康區東橋里試行，演習期間開車民眾不僅需要路邊停車，還必須下車配合疏散前往附近避難處所，待演習結束才能回到車輛上。

★避難姿勢

採跪姿、身體微拱、胸口遠離地面、雙手遮住眼耳及嘴巴微張。（編輯：倪浩軒）

▲45號萬安演習將於7月25號起至7月28號止，連續4天分別於北、中、南及外離島地區實施。（圖／翻攝自國防部發言人臉書）
▲45號萬安演習將於7月25號起至7月28號止，連續4天分別於北、中、南及外離島地區實施。（圖／翻攝自國防部發言人臉書）

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