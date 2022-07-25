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孫協志錄影乾等8小時　分享經驗談竟嚇跑新人

▲孫協志跟新人分享經驗談，沒想到把人都嚇跑了。（圖／衛視中文台提供）
▲孫協志跟新人分享經驗談，沒想到把人都嚇跑了。（圖／衛視中文台提供）

記者江芷稜/綜合報導

2022-07-25 01:26:36

衛視中文台《一袋女王》日前錄影邀請孫協志、鄭仲茵、哈孝遠及李祖寧，上節目分享耐心等待發生的好事。鄭仲茵為了一碗麵等了6個多小時，換來之後檔檔有戲拍，戲約不斷；守時好習慣的孫協志入行等最久一次竟超過8小時，也曾在外景空檔打發時間和新人團體分享演藝圈哲學設停損點，沒想到新人團體竟都離開演藝圈了，讓曾國城笑說：「怎麼等都好，就是不要等到孫協志」，讓全場笑翻。 。

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▲衛視中文台《一袋女王》錄製，左起為孫協志、哈孝遠、曾國城、宇珊、巴鈺、李祖寧、鄭仲茵。（圖╱衛視中文台提供）
▲衛視中文台《一袋女王》錄製，左起為孫協志、哈孝遠、曾國城、宇珊、巴鈺、李祖寧、鄭仲茵。（圖／衛視中文台提供）
孫協志從小就很軍事化個性，加上參加球隊練球，一個人遲到一分鐘全隊都得受罰，所以準時對他來說很重要。他說入行以來等最久的一次，是參加一個綜藝節目錄影，下午1點準時進棚，接著也彩排完成，結果主持人覺得表演跟節目內容有問題，又重新開會調整、想內容，節目正式開錄已經是晚上9點半，連曾國城聽了都傻眼。

孫協志表示對於等錄影這件事他真的非常在意，他覺得大家趕快收工，可以多點時間陪陪家人或跟朋友吃飯，或是做任何都好，此時曾國城馬上接話說：「我覺得夏宇童應該是會體諒啦」，讓孫協志頓時語塞。

▲孫協志曾經因為錄影等了8小時。（圖／衛視中文台提供）
▲孫協志曾經因為錄影等了8小時。（圖／衛視中文台提供）
孫協志說有次錄外景節目，因為還要等1個多小時讓工作人員布置，在巴士上等到有點煩悶的他，就跟坐在前面的新人團體聊天，開始聊起對方出道的比賽內容、收入、生活狀況等，自嘲愛碎唸的孫協志開始跟新人分享人生道理跟演藝圈現實面，談起藝人賺錢不容易，所以理財觀很重要，還說到在演藝圈要設停損點，如果到30歲還沒到一個程度，建議離開趕快改行，就這樣聊了超過半個多小時，後來五個新人都離開演藝圈了，讓曾國城笑說：「怎麼等都好，就是不要等到孫協志」，讓全場笑翻。

鄭仲茵說拍八點檔時，有次拍一場戲，梳化之後等了3個小時，卻苦苦等不到工作人員喊說要錄影，跟她熟識的副導偷偷透露說其實在等一碗麵。原來這場戲是要拍鄭仲茵再次吃到劇中飾演她爸爸的石英，為她煮的充滿兒時回憶的一碗麵，而且鄭仲茵必須邊吃邊流淚，所以導演特別要求說這一碗麵很重要，而且還指定要「豆籤麵」，恰巧店家當天休息，工作人員只好買材料自己煮，才會一碗麵等了6個多小時。

▲鄭仲茵為了拍戲等一碗麵，等了6個小時。（圖／衛視中文台提供）
▲鄭仲茵為了拍戲等一碗麵，等了6個小時。（圖／衛視中文台提供）
鄭仲茵說至今回想當時拍戲的劇情，還是會讓她哽咽想哭，所以當時拍那場戲鄭仲茵完全真情流露，嘴裡含著麵邊吃邊流淚，攝影師還捕抓到鄭仲茵眼淚滴進麵裡的畫面，那場戲播出後果然創收視新高，鄭仲茵還拿到一個鼓勵的小紅包，不只如此，從那次之後每檔戲幾乎都有她，讓大家稱讚等著很值得。本集將於26日晚上10點衛視中文台播出。

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