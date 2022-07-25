Maserati MC20賽道化! Project24賽車預計限量推出62部!

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這輛代號Project24的賽車是以Maserati新世代超跑MC20為基礎而來，但為了符合賽事規則，首先在外型部分已經取消頭燈配置，前保桿進氣口的面積也更為擴大同時下方翼板也更往前方延伸，引擎蓋上也多了導流口設計幫助氣流能迅速導向車輛上方，再藉由後方的尾翼來強化整體的空氣動力效率，後方則可發現一組巨幅尾翼連結著導流鰭片安置在尾部，排氣管位置也被移至中央上方，搭配頗為搶眼的巨幅擴散器讓整體像是一輛蓄勢而發的廠車準備衝擊賽道!
Project24在輕量化工程的幫助下比起MC20的1.5噸車重還少了250公斤，雖然仍以自家研發的海王星Nettuno V6雙渦輪增壓引擎為動力來源，不過在換上新的渦輪增壓器後使得輸出從原本的630匹馬力提升至740匹，換算下來每匹馬力僅需負擔1.7公斤車重，光用想像的就足以感受到驚人的爆發力；另外變速系統也換成換檔更迅速的6速序列式變速箱，搭配機械式限滑差速器並將底盤條得更為競技化，以及換上Brembo陶瓷碳纖維碟盤與煞車系統，雖然圓場尚未公布相關數據，不過光看到這些好料加持就足以讓車迷們熱血沸騰!
由於Project24是款賽道限定的賽車，因此內裝也盡可能的簡單化並增加防滾籠、滅火器、六點式安全帶等安全配備，同時也導入可調式ABS及TSC系統方便駕駛依不同的賽道環境隨時調整，並提供乘客座椅、攝影鏡頭、遙測功能、胎壓監測等選配項目供車主選購。