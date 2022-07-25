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南京寺廟供奉戰犯牌位遭起底！31歲女被捕　自稱噩夢纏身

▲近日有中國民眾舉報，在南京一處寺廟裡，竟然供奉了參與南京大屠殺之日本戰犯的牌位，引發輿論譁然。（圖／翻攝自微博）
▲近日有中國民眾舉報，在南京一處寺廟裡，竟然供奉了參與南京大屠殺之日本戰犯的牌位，引發輿論譁然。（圖／翻攝自微博）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-07-25 09:06:432022-07-25 09:07:36

近日有中國民眾在網路上爆料，今年2月赴南京玄奘寺遊覽時，竟發現寺內供奉著南京大屠殺的日本戰犯牌位，引發輿論譁然，南京市當局本月22日起對該寺進行整頓，撤換寺廟主要負責人，並對多名宗教事務官員祭出懲處。調查後發現，供奉牌位者「吳啊萍」確有其人，今年31歲，自稱是因數年前了解到日軍戰犯的暴行，有了心理陰影，後因接觸到佛教信仰，而產生供奉日軍戰犯盼「解冤釋結」、「脫離苦難」的想法，沒想到會掀起風波。

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綜合中媒報導，吳啊萍1990年生於福建晉江，2000年遷至南京隨父母生活，2009年到北京某醫學院就讀，2013年進入南京某醫院從事護理工作，2019年9月辭職去五台山某寺廟當居士。

吳啊萍供稱，自己到南京後，了解到當年日軍戰犯的暴行，因有心理陰影，長期被噩夢纏身，在接觸佛教後，產生了供奉5名侵華日軍戰犯「解冤釋結」、「脫離苦難」的錯誤想法。2017年12月18日，她到玄奘寺要求供奉牌位，並在登記表上填寫「松井石根、谷壽夫、野田毅、田中軍吉、向井敏明、華群（美國人明妮·魏特琳）」等6人名字，前4人皆是南京大屠殺知名戰犯。

報導指出，當天僧人還曾詢問，吳啊萍與被供奉者是何關係，對此吳啊萍則謊稱是朋友，隨後廟方便收錢、開收據，將牌位擺放於玄奘寺地藏殿的「往生蓮位」區第15排7-12號位。

報導提到，吳啊萍出於對因果釋結的「錯誤認知」以及自私動機，在明知5名被供奉者為日軍戰犯的情況下，仍出資在宗教活動場所為其設置牌位，嚴重違背了佛教「揚善懲惡」的教義教規，破壞公共秩序，傷害民族感情，造成惡劣社會影響，涉嫌犯尋釁滋事罪，已被公安機關刑事拘留，案件正在進一步審理中。

南京市委市政府調查組也透過聲明強調，將深刻警醒反思，汲取教訓，舉一反三、全面整改，堅決防止類似問題發生，對挑釁歷史定論、挑戰民族大義的行為，堅決依法嚴懲，以實際行動守護歷史記憶，捍衛民族尊嚴，維護和平正義。

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