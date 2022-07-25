運動巷仔內／新竹球場暗藏危機　外野牛棚反被罵翻

新竹球場因為場地安全問題延賽，雖然本季可能無法再有比賽於新竹開打，但是球場本身也有一些問題需要解決，味全龍投手教練郭勝安也提出看法，他認為，外野牛棚構想很好，但還是希望有改進空間。
外野牛棚跟國外球場設計類似，也不會阻礙到狹小的球場本身設計，但還是要有相當程度的隱蔽性，尤其在職業賽場上，投手的上場也能決定勝負，要換誰上場，甚至由誰緊急出賽，這都是球隊內部機密，不過外野牛棚設計，從球員休息室也無法有內部走道直通牛棚，這點動線有點怪異，比賽中球員還要穿越場地到牛棚，這在各大職業運動都較為少見。
此外，新竹球場室外牛棚雜物過多，郭勝安認為，可以參考國外球場做法，不但讓球員有一些放鬆空間，也要避免任何可能會讓球員受傷的作業器具，現在新竹球場的外野牛棚擺放雜物不少，球員也要小心避免受傷。
也有球員反應，比賽中會看到民宅的球迷觀看，還會被嚇到，這點也要避免，因為球員在牛棚準備，也需要給予相當程度尊重，避免被刻意打擾，日職西武球場牛棚雖然也在觀眾席旁邊，但是球員仍可以較為放鬆，讓球員專心備戰。
新竹球場一定還有改進空間，球迷雖然失望，但是並非絕望，若能改進缺失，相信「全新」的新竹球場，會再度讓球迷驚豔。