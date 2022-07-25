癌症蟬聯40年死因榜首　國健署補助5癌篩檢

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國健署癌症防治組組長林莉茹表示，經世界衛生組織及實證醫學證明，國民健康署推動的4項癌症篩檢，及今年7月1日開辦肺癌篩檢，都能有效降低癌症死亡率，國內研究也指出，每2年1次乳房X光攝影檢查，可降低41%乳癌死亡率；每2年1次糞便潛血檢查，可降低35%大腸癌死亡率；每3年1次子宮頸抹片檢查，可降低約70%子宮頸癌死亡率；有嚼檳榔或吸菸習慣者，定期每2年1次接受口腔黏膜檢查，可降低26%口腔癌死亡風險；國際研究指出低劑量電腦斷層檢查（LDCT） ，可降低重度吸菸者20%肺癌死亡率。
林莉茹說明，民眾除了定期接受政府補助的癌症篩檢，如若篩檢結果呈現異常，也請務必要遵循醫囑做進一步的確認診斷，掌握治療黃金期。早期大腸癌診療的存活率高，5年存活率達9成以上，但第4期大腸癌5年存活率則不到2成。口腔黏膜異常者，由於口腔癌進展快速，如未配合追蹤及時阻斷癌前病變或適時治療，晚期個案存活率不到4成。
另林莉茹也提到，攸關婦女健康的乳癌篩檢，第0期及第1期乳癌的5年存活率逾94%，然而第4期乳癌的5年存活率僅約35%，透過子宮頸抹片檢查發現的病變，有97.9%是子宮頸癌前病變及早期（0-1期）子宮頸癌個案，早期子宮頸癌個案經治療後的5年存活率可達9成以上，第1期肺癌之5年存活率約9成，但第4期5年存活率就僅剩1成。
林莉茹強調，針對5癌有補助篩檢服務，包含針對乳癌，45至69歲婦女、40至44歲二等血親內曾罹患乳癌的婦女，每2年1次乳房攝影檢查、針對大腸癌，50至74歲民眾，每2年1次糞便潛血檢查、針對子宮頸癌，30歲以上婦女，每3年應至少接受1次子宮頸抹片檢查、針對口腔癌，30歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸之民眾、18歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）之原住民，每2年1次口腔黏膜檢查、針對肺癌，50至74歲男性或45至74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌的具肺癌家族史民眾，或是50至74歲吸菸史達30包-年以上，有意願戒菸或戒菸15年內的重度吸菸者，每2年1次低劑量電腦斷層檢查(LDCT)。
「乳癌不是摸出來，是篩出來！」台灣乳房醫學會理事長陳守棟表示，每2年1次乳房X光攝影檢查，可降低41%乳癌死亡率外，實際上還可減少約40%晚期乳癌，就能提升乳房保留比例、減少化學治療與掉髮，讓治療品質得到提升，他也建議，如果民眾有家族史，或如初經來潮較早的高危險群，不必等45歲，也可提早利用超音波進行篩檢。
台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈指出，年紀越大，子宮頸癌發生率越高，且越晚發現癌症，對身體傷害越大，甚至無法手術得做化療，也可能會影響生活品質，呼籲民眾要安全性行為、打疫苗，更要定期篩檢。
林莉茹提醒，符合篩檢資格的民眾，攜帶健保卡到醫療院所即可接受篩檢，也可利用健保快易通APP查詢前次檢查時間，以確定是否符合篩檢資格，相關篩檢訊息可向醫療院所或衛生局所洽詢，若要查詢住家附近的癌症篩檢活動或醫療院所資訊，可透過全國癌症篩檢活動暨醫療院所資訊查詢網站進行查詢。
國民健康署署長吳昭軍署長呼籲，符合癌症篩檢資格的民眾，可以到醫療院所定期接受篩檢，若結果有異常也請遵循醫囑，做進一步的追蹤及確診。由於癌症初期並無明顯症狀，不容易覺察，惟有透過癌症篩檢早期發現，早期治療，以避免後續花費更龐大的醫療費用。