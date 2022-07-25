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12億新竹棒球場重建慘況！高虹安質疑沈慧虹當市長能力

▲新竹球場重啟請來蔡英文總統（中）觀戰，但斥資12億元重建的新竹棒球場，才打兩場就因為球場硬體疏失而停止使用。（圖／吳政紘攝）
▲新竹球場重啟請來蔡英文總統（中）觀戰，但斥資12億元重建的新竹棒球場，才打兩場就因為球場硬體疏失而停止使用。（圖／吳政紘攝）

記者呂炯昌／台北報導

2022-07-25 12:56:16

斥資12億元重建的新竹棒球場，才打兩場就接連被爆出觀眾席地板脫落、座位視野被遮蔽、女廁門鎖裝反，甚至因不規則彈跳及紅土鬆軟等問題，造成球員受傷，引發外界大量批評。中華職棒聯盟昨日緊急宣布晚間比賽延賽，8月比賽也更換場地。台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安今（25）日表示，新竹市棒球場的改建慘況，已經足夠驗證民進黨新竹市長參選人沈慧虹的行政能力和執行品質，質疑沈慧虹沒有能力作為下任新竹市長。

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高虹安表示，雖然球賽可以延賽、停辦，但新竹棒球場改建耗費鉅資，卻出現大量嚴重瑕疵是事實，調查、究責、改善的步調不能停下來。過她和許多專家學者的會勘，以及社會上要求改善的善意提醒，被前副市長沈慧虹造謠成選舉抹黑，導致無法在開幕前及時改善而造成多名球員傷退，沈慧虹應該針對此事向社會大眾道歉。

高虹安指出，在這次新竹市政府主導的一系列開幕宣傳，沈慧虹被形塑成是新竹市政府主責球場改建的主要推手，甚至浩浩蕩蕩請蔡英文總統出席開幕戰，最後新竹棒球場的瑕疵一一被指出，沈慧虹才在臉書半夜發文。這種大街宣傳、小巷回應的做法，不是一個政治人物應有的作為。

高虹安表示，新竹市棒球場的改建慘況，已經足夠驗證沈慧虹的行政能力和執行品質，新竹市民應該能夠很清楚做出判斷，新竹棒球場改建推手沈慧虹，有沒有能力作為下任新竹市長。


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