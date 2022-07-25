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新竹球場打兩天就喊卡！市議員爆：比賽開打前未完成驗收

▲新竹棒球場花12億重建卻問題重重，比賽只打2場就停賽，時力召開記者會要求公程會回應。（圖／記者呂炯昌攝，2022.07.25）
▲新竹棒球場花12億重建卻問題重重，比賽只打2場就停賽，時力召開記者會要求公程會回應。（圖／記者呂炯昌攝，2022.07.25）

記者呂炯昌／台北報導

2022-07-25 11:49:392022-07-25 12:21:25

新竹市立棒球場斥資12億元重建，但22日迎來改建後第一場賽事就爆出許多安全問題，甚至2天賽事造成3名球員受傷，中華職棒聯盟昨日趕緊宣布晚間比賽延賽，8月賽事換場地。新竹市議員今 （25）日踢爆新竹球場在開打前根本沒完成驗收，呼籲新竹市政府應說明12億工程經費去向。

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時代力量立法委員邱顯智、王婉諭、新竹市議員林彥甫、廖子齊、蔡惠婷，與新竹市議員參選人陳鶴文、桃園市議員參選人林佳瑋，今日舉辦「先剪綵再驗收，政治陋習幾時休」記者會。

林彥甫表示，市議員要求進球場會勘，但當時新竹市政府都以工程尚在進行中，不方便讓議員進場查看，一直到林智堅辭去新竹市長，議會才有機會安排議員進棒球場考察。雖然球場有經過測試賽，但等正式比賽一開打，比賽強度與觀眾數跟測試賽不同，場地缺失完全曝露出來，23日與負責球場工程的市府公務處確認過，在比賽開打前並未完成驗收，場地維護因比賽交由龍來公司處理。

林彥甫表示，才打2天賽事已造成多位球員受傷，呼籲新竹市政府說明12億元的工程經費去向。

廖子齊表示，新竹市立棒球場是OT案，也就是新竹市政府出資建造，並委託民間營運的案子，等到營運期滿再還給政府，新竹市政府也高度自豪表示，這是完全是由味全龍高度參與新竹棒球場重建工程。不過，在實際比賽後，卻也是第一線球員與觀眾，用親身體驗給球場打了不及格分數。

林佳瑋表示，統包新竹市立棒球場的巨佳營造工程有限股份有限公司有許多違法問題，包括公司負責人曾因「違反政府採購法圍標」及「公共工程偷工減料」分別在2009與2013年遭判刑，但是卻仍在2014年繼續得標政府公共工程，累計得標128案，得標金額約110億元，且大多得標案都在桃園，2016年大溪高中興建工程案造成5名工人職災死亡，她質疑新竹市政府為何將巨佳營造列為優良廠商，還讓具佳得標新竹市立棒球場。

林佳瑋呼籲，民進黨桃園市長參選人林智堅說要對新竹市立棒球場的案子負責，就應該立即停下在桃園的競選工作，回到新竹為球場善後、為球場負責。

▲桃園市議員參選人林佳瑋指出，新竹棒球場統包商歷年來曾涉多起違法事由。（圖／記者呂炯昌攝，2022.07.25）
▲時力桃園市議員參選人林佳瑋指出，新竹棒球場統包商巨佳營造歷年來曾涉多起違法事由。（圖／記者呂炯昌攝，2022.07.25）

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