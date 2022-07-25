3兆資金前進！ 5大產業起飛　透視南台灣翻轉契機

3兆資金前進大南方，帶動產業大翻轉，開啟了南台灣產業與消費大時代的開端。地產、半導體、電動車、環保綠能、航太等5大產業，在政府大力支持下，正在南台灣生根茁壯；現在的地方企業，正躍升為國際級企業。
國發會主委龔明鑫在立法院報告推動大南方發展計畫的概況，強調因應台商回台投資，為解決用地需求，提供產業發展所需空間，已陸續在南部開發產業園區，其中亮點包括台南沙崙智慧綠能科學城、高雄海洋科技產業創新專區、亞洲新灣區發展通訊5G，還有台南與高雄的新材料循環產業環保園區，以及南部海洋觀光及遊憩親水設施建置與招商，目的就是全力吸引產業至南部投資，促進南北產業均衡發展。
政府推動的大南方發展計畫已漸漸看到成效，去（2021）年台灣3大科技園區業績都有成長，其中，南科營業額達首度超越中科，年成長率29.2%，也高於竹科及中科。
根據《財訊》指出，南部市場的確愈來愈成熟，南台灣消費能力不容小覷，去年營業額超過百億元的十大百貨公司，台南與高雄就有四家。從事遊艇旅遊休閒服務的亞果遊艇，投資台南安平遊艇碼頭超過68億元；而三地集團的南仁湖，規畫台南海洋之丘的投資規模也達150億元。這些高端消費力，在在顯示大南方經濟力崛起。
在政府大力引導之下，資金正往大南方移動，其中地產、半導體、電動車、環保綠能、航太科技等5大產業持續在台灣南部生根發展。超過3兆元的資金準備投資南台灣，將帶動台南與高雄有競爭力的企業崛起。南台灣小巨人崛起的故事，其實已在悄悄上演中。而這背後有何投資機會。