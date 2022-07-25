裴洛西8月訪台掀風波！蓬佩奧發文力挺：我陪妳

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），近日被外媒報導稱8月有可能訪問台灣，再度引發兩岸關係緊張，北京更是警告將採取強而有力的措施回應。對此美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）則在推特上發文，力挺裴洛西訪台。 我是廣告 請繼續往下閱讀 蓬佩奧25日在推特上打下：「南西，我會跟妳去。我在中國被禁（入境），但在熱愛自由的台灣沒有，到時見！」並特別標註裴洛西的推特帳號。外媒報導早前稱，北京對此已私下向拜登政府發出嚴厲警告，明顯比過去不滿美國對台政策所發出的威脅更加強烈，甚至暗示不排除採取軍事手段回應。此外，美國總統拜登（Joe Biden）20日也表示，軍方認為裴洛西訪台「現在不是個好主意」，外界因而更關注裴洛西是否真能成行。然而，多位美國國會議員都已聯合致函給裴洛西，支持她依原訂計畫訪問台灣，不要受到北京脅迫，更呼籲裴洛西以眾議院議長的身分，就去年2月提出的，終結美國過時「一中政策」之決議案進行表決。南京寺廟供奉戰犯牌位遭起底！31歲女被捕 自稱噩夢纏身美國聯準會預計週四再升息！外媒：學者多估3碼蒲亭出訪伊朗氣色好 烏國防情報局長卻爆：可能是替身馬斯克再傳風流史！被爆曾偷吃谷歌創辦人老婆