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裴洛西8月訪台掀風波！蓬佩奧發文力挺：我陪妳

▲美國前國務卿蓬佩奧支持眾議院議長裴洛西訪台。資料照。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.03.04）
▲美國前國務卿蓬佩奧支持眾議院議長裴洛西訪台。資料照。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.03.04）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-07-25 11:07:542022-07-25 11:11:07

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），近日被外媒報導稱8月有可能訪問台灣，再度引發兩岸關係緊張，北京更是警告將採取強而有力的措施回應。對此美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）則在推特上發文，力挺裴洛西訪台。

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蓬佩奧25日在推特上打下：「南西，我會跟妳去。我在中國被禁（入境），但在熱愛自由的台灣沒有，到時見！」並特別標註裴洛西的推特帳號。

外媒報導早前稱，北京對此已私下向拜登政府發出嚴厲警告，明顯比過去不滿美國對台政策所發出的威脅更加強烈，甚至暗示不排除採取軍事手段回應。此外，美國總統拜登（Joe Biden）20日也表示，軍方認為裴洛西訪台「現在不是個好主意」，外界因而更關注裴洛西是否真能成行。

然而，多位美國國會議員都已聯合致函給裴洛西，支持她依原訂計畫訪問台灣，不要受到北京脅迫，更呼籲裴洛西以眾議院議長的身分，就去年2月提出的，終結美國過時「一中政策」之決議案進行表決。

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