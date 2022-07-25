身體出現紅痣、紅點是什麼？醫：大多良性，掌握１觀念助防皮膚癌！

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黃柏翰院長表示，外觀紅色的櫻桃血管瘤又被稱為紅痣，通常都很小，約直徑0.1~1公分。其身體各部位都可能出現，主要形成原因為靜脈血管擴張或增生所引起，因此一開始會是平的，常見過些日子就會凸起。不過使得靜脈血管擴張或增生的確切原因還有待研究，早期認為是老化現象，被視為長壽的象徵，因此也稱老年性血管瘤，但後來發現年輕人也會有，與遺傳、癌症的關聯性尚待更多證據證實。
櫻桃血管瘤不會自己消失，除非該處血管因栓塞而變黑，由於屬於良性病灶，不會變成惡性腫瘤，因此民眾發現時不用緊張，一般而言也不必治療；若想去除病灶，也可透過染料雷射或冷凍治療等方式進行。
紅痣、紅點就是櫻桃血管瘤？醫：也有其他問題長很像。
即便櫻桃血管瘤為良性、發現紅點也大多為此，但發現紅點、紅痣也未必就一定是櫻桃血管瘤，也有可能是其他皮膚問題，包括惡性腫瘤。
黃柏翰院長指出，像是也算常見的蜘蛛狀血管擴張，外觀也是個紅點，不過會有些星芒狀、放射狀的延伸，形似小蜘蛛，通常是平的或不是那麼凸，按壓後會消失，手指放開後又會重新出現；此外，角化性血管瘤外觀也頗為相似，不過質地與外觀較粗較黑；而化膿性肉芽腫則是屬於快速長大的血管性皮膚病灶，1-2個月內就可發現明顯變大，且輕碰會流血。
外觀神似而須列入鑑別的惡性腫瘤，包括結節狀基底細胞癌，屬於基底細胞癌中較為罕見的類型，較常在日光曝曬的部位形成，在屬於有色人種的亞洲人身上大多接近黑色，但因膚色的關係，在白人身上就可能呈現紅色，恐與櫻桃狀血管瘤難辨，因此也須加以鑑別。而無黑色素性黑色素細胞瘤也是白人較常見，此種黑色素瘤因不具黑色或深色外觀，因此其膚色、粉紅色或紅色的外觀令早期診斷更加困難，有時外觀與病毒疣相似，若進行冷凍治療遲未好轉，應多留意。
痣出現很久就不是皮膚癌？醫：未必，掌握１觀念助防範！
發現身體出現紅點不用緊張，大多為櫻桃血管瘤，但民眾只從外觀也可能誤判，那麼到底什麼情況下會建議儘早就醫？
對此黃柏翰院長表示，其實皮膚良性、惡性腫瘤種類都不少，特徵也相當多元，有得甚至沒有明顯特徵。而民眾常認為出現較久就不用擔心，其實也不然，像是基底細胞癌長得像再平常不過的痣，被皮膚科醫師無意中發現時，病患還常堅持這只是一顆痣，而不願切除。鱗狀細胞癌則長得像病毒疣，發展也慢，常需十多年的時間才會從日光性角化進展成為皮膚癌。而較罕見的皮膚淋巴癌則沒有明顯特徵，大多形似濕疹，有時脫屑，外觀長期沒有變化。
至於惡性度極高的黑色素瘤，則有ABCD４警訊可供民眾辨識，包括外觀不對稱(Asymmetry)、邊緣不規則(Border irregularity)、顏色不均勻(Color variation)、直徑大於0.6公分(Diameter)，民眾自我檢查時如果發現這些特徵，便鼓勵盡早檢查。不過就算符合這些特徵也未必就是黑色素瘤，只是民眾必須警覺。而透過這幾點來觀察，雖然可以揪出黑色素瘤，但若只以此觀察，依然無法揪出其他皮膚癌。
因此黃柏翰院長建議，只要發現痣或任何顏色之皮膚腫瘤慢慢變大、異常出血、外觀怪異等任何異常、可疑現象，都應該考慮找皮膚科醫師診斷與檢查，就算是已經出現很久了沒變化也是一樣，看個心安也好，以避免確實是癌症卻遲未就醫，特別是常曝曬者也建議定期檢查。台灣皮膚癌與其他癌症相比之下相對罕見，但最常見的基底細胞癌，風險族群就以陽光曝曬處居多，農夫、茶農、果農、工人等需長時間曝曬者都應留意。身體出現痣、出現紅點不必緊張，可疑現象盡早作個檢查，更有助安心之餘確保健康！
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